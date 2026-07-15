最低保證金門檻恐調高！李在明：韓股相當不穩定 劇震需時間消化 槓桿ETF引發爭議

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-15 14:40

南韓總統李在明今 (15) 日在總統府青瓦台迎賓館主持政府各部門第二輪工作報告時坦言，受短期史無前例暴漲影響，韓股相當不穩定，「需要時間與一定波動才能趨於穩定」。此輪報告自今日起持續至下月初，共舉行 9 場。

(圖:shutterstock)

韓股近期在三星電子與 SK 海力士帶動下曾領漲全球，但這一規模達 4 兆美元的市場因 AI 情緒敏感，加上追蹤三星與 SK 海力士的槓桿 ETF 每日大規模調整部位，被指放大波動。

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南韓綜合股指 (Kospi) 本月初跌入技術性熊市，但今年來的漲幅仍超過 70%，今日一度大漲 8.3%，終止近日跌勢。

南韓主要反對黨國民力量黨批評政府推動股市目標，卻忽視槓桿率飆升，鼓勵過度冒險。對此李在明坦承，槓桿 ETF 引發爭議，敦促金融監督院與南韓交易所速擬對策，市場預期可能提高最低保證金門檻。

對於股東會透明度問題，李在明質詢財長具潤哲韓股未納入 MSCI 已開發市場指數之因，並強調須監管過度集中房地產的資產市場。

同日，南韓財政經濟部擬推出《國家資產基本法》，將逾 1400 兆韓元資產從保存出售轉向價值創造，並開放外國人海外自由交易韓元；金融委員會將「國民增長基金」規模從 150 兆韓元擴至 200 兆韓元以強化先進產業；企劃預算處將全面審查低效財政項目。