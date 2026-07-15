鉅亨買基金
隨著日本通膨升溫與薪資成長延續，日本央行持續推進貨幣政策正常化。今年 6 月中，日本央行宣布升息，將政策利率從 0.75% 上調一碼至 1.0%，創下自 1995 年以來利率水位新高，符合市場預期，也象徵日本正式告別長年超寬鬆政策環境。究竟過去量化寬鬆的貨幣政策是如何影響日本經濟與日圓走勢？如今政策正常化又將為日圓資產、日本股市與內需產業帶來哪些機會與風險？日本是否能藉由這波通膨、薪資與企業改革的共振，重新走向長期復甦？
1. 日本央行貨幣政策的關鍵指標為何？
過去日本經濟陷入「失落的 30 年」，核心問題在於國內需求不足與薪資成長停滯，使日本央行長年維持超寬鬆的貨幣政策。過往的通膨率升高多為供給端壓力引起，也因此讓日本央行進退兩難——持續的貨幣寬鬆政策雖然有助於支持經濟，但也可能推高通膨，進一步削弱日圓的購買力；相反，若過早收緊貨幣政策，則可能削弱民間消費，讓日本再次陷入通縮的風險。
不過，近年情況已有明顯轉變。以最新數據來看，日本 5 月通膨率為 1.5%，零售銷售年增率達 5.3%，薪資年增率則是連續超過五年正成長，顯示家庭收入與消費動能具支撐力，日本經濟已逐漸擺脫通縮思維，邁入貨幣政策正常化的正向循環。因此，觀察日本央行政策的關鍵，不再只是看寬鬆的貨幣政策與通膨是否回升，而是要看薪資成長是否能持續追上或超越物價、零售銷售是否維持擴張，以及企業是否能承受較高的利率環境。若薪資與消費增長能夠持續，日本央行將更有條件延續貨幣政策正常化；但若實質薪資再度轉弱、消費降溫，升息步伐則可能放緩。
2. 日本重回「正常貨幣政策」後會如何？
日本央行已正式告別長年的超寬鬆貨幣政策，從過去的負利率、殖利率曲線控制（YCC），轉向逐步升息與縮減購債，代表日本經濟正從過去的通縮環境，進入較接近正常利率的新階段。這樣的政策轉變，短期可能提高企業融資成本，也可能讓股市評價面臨調整壓力；但從中長期來看，若升息是建立在薪資成長、通膨緩步上升與內需改善的環境下，反而代表日本經濟體質正在改善。
對消費相關產業而言，關鍵不只是利率上升，而是薪資成長能否轉化為實際消費力。回測過去十年消費支出和消費相關產業類股間的關係，當消費支出成長強勁時，必需消費和非必需消費產業的未來一年的營收和股價表現都明顯優於平均。其中，非必需消費受惠程度更明顯，顯示當家庭消費動能轉強時，景氣循環色彩較高的消費產業更容易反映復甦紅利。因此，可以預期若日本的薪資增長能有效帶動消費支出，且央行能持續執行正常的貨幣政策，消費相關產業將有望獲得更大的收益。
3. 若退回「寬鬆貨幣政策」會如何？
若後續日本通膨明顯降溫，甚至再度出現通縮壓力，日本央行的政策方向也可能重新轉向寬鬆。對日本而言，通膨與薪資能否形成良性循環，是貨幣政策正常化能否延續的關鍵；一旦物價動能轉弱、內需復甦不如預期，央行可能放慢升息步伐，甚至重新採取低利率或擴大流動性的政策，以避免經濟再度陷入通縮。
在這樣的情境下，低利率與寬鬆貨幣政策通常會對日圓形成貶值壓力，進而有利於出口導向型產業，並提升日本產品在國際市場的價格競爭力；日本企業以外幣計價的的海外營收，亦可能因匯兌效果進而放大營收與獲利表現。從日圓明顯貶值期間的類股表現來看，以海外營收為主的企業或產業，如資訊科技、工業、原物料與非必須消費等，通常較容易受惠於弱勢日圓環境。值得注意的是，房地產的漲幅更直接受到低利率環境與資金配置需求影響，並非單純受惠於弱日圓，金融業則得益於日圓貶值帶來的海外投資收益增加。因此，若日本央行未來重新偏向寬鬆，投資焦點可能再度從內需復甦轉向「日圓貶值受惠股」。不過，若寬鬆政策是因經濟轉弱而被迫重啟，投資人仍需留意企業實質需求放緩與全球景氣變化對獲利的影響。
鉅亨投資策略
隨日本央行不同貨幣政策調整投資方向
如果日本的薪資增長率能夠帶動消費成長並進入經濟正向循環，日本央行將能持續執行正常貨幣政策，後續將帶動日圓升值，這時投資人應考慮選擇以日圓計價且內需消費產業占比高的基金。然而如果經濟未能如預期發展、內需復甦動能轉弱，央行將不得不繼續重回寬鬆政策，導致日圓維持弱勢，此時投資人應考慮選擇美元避險級別且出口導向型產業占比較高的基金。
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