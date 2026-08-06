鉅亨網記者張欽發 台北 2026-08-06 17:41

食品業龍頭統一企業 (1216-TW) 今 (6) 日公布最新財報獲利資訊，統一 2026 年第二季稅後純益 80.01 億元，創 34 季以來新高，季增 22.33%，年增 45.22%，單每股純益 1.41 元，2026 年 1-6 月統一稅後純益爲 145.5 億元，年增 36.37%，每股純益達 2.65 元。

統一 2026 年第二季營收 1749.21 億元，毛利率 33.98%，季增 0.2 個百分點，年增 0.18 個百分點，第二季單季稅後純益 80.01 億元，季增 22.33%，年增 45.22%，單每股純益 1.41 元。

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統一 2026 年 1-6 月營收 3499.38 億元，毛利率 33.88%，年增 0.4 個百分點，後純益爲 145.5 億元，年增 36.37%，上半年每股純益達 2.65 元。

統一上半年主要轉投資收益包括 ，統一中控營收創新高，淨利人民幣 14.02 億元，同為同期歷史高點，年成長 9.0%，面對外部市場環境變化，公司憑藉多元產品組合與供應鏈彈性，展現營運韌性，持續鞏固穩健成長的基石，致本期淨利成長。

統一超商 (2912-TW) 上半年淨利 62.7 億元，年成長 5.5%，主要係台灣 7-ELEVEN 及轉投資事業包含菲律賓 7-ELEVEN、統一生活 (康是美)、悠旅生活 (星巴克) 等事業穩健，致本期淨利成長。