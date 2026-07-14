鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-14 22:30

富國銀行 (Wells Fargo)(WFC-US) 周二 (14 日) 美股盤前公布 2026 會計年度第二季 (截至 6/30) 財報，受惠資產規模上限解除後貸款業務擴張，加上投資銀行與交易業務強勁成長，單季獲利優於華爾街預期。執行長夏夫 (Charlie Scharf) 表示，美國消費者支出持續成長、逾期與沖銷情況改善，企業資產負債表與現金流也保持穩健。

圖：富國銀行財報

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富國銀行第二季淨利年增 17% 至 64.1 億美元，每股盈餘 2 美元，高於 LSEG 調查分析師預估的 1.72 美元；營收年增 9% 至 226 億美元。非利息收入成長 13% 至 103 億美元，也超越彭博調查分析師預估的 94.4 億美元，其中包括創投投資淨收益增加 7.28 億美元。

淨利息收入 (NII) 年增 5% 至 123.2 億美元，符合市場預期，平均貸款較去年同期大增 12%。公司維持全年淨利息收入約 500 億美元的預測不變，其中約 20 億美元來自市場業務。

夏夫表示，富國銀行顯然正受惠於美國經濟的廣泛強勁表現，但公司持續進行投資及改善營運紀律，也帶動各主要業務部門的關鍵指標展現強勁動能。

資產上限解除釋放成長動能 投銀手續費大增 35%

富國銀行去年終於擺脫長期監管限制，此前因一系列醜聞遭主管機關施加 1.95 兆美元資產規模上限，長年限制其資產負債表擴張。如今監管枷鎖解除，公司正重新調整業務組合，積極擴張信用卡、汽車貸款及企業融資等業務。

第二季平均貸款年增 12%，主要受到消費者增加汽車與信用卡借款，以及工商業客戶擴大融資需求帶動。夏夫表示，在多年無法與競爭對手處於公平競爭環境後，富國銀行如今正審慎配置資本，以支持客戶並推動成長，同時承擔公司認為能夠穿越不同經濟周期的審慎風險。

投資銀行業務同樣表現亮眼。第二季投銀手續費年增 35% 至 9.39 億美元，受惠全球併購與 IPO 市場復甦。富國銀行本季參與多筆大型交易，包括 NextEra Energy 以 670 億美元收購 Dominion Energy，以及 SpaceX(SPCX-US) 規模 860 億美元的 IPO。

根據 Dealogic 資料，富國銀行今年上半年在美國併購市場的交易量排名由去年同期第八名躍升至第四名，凸顯其在大型交易市場的競爭力持續提升。

交易收入暴增 24% 消費者仍具韌性

解除資產規模上限也讓富國銀行能夠投入更多資產負債表資源發展市場業務。第二季市場業務收入年增 24% 至 22.1 億美元，其中股票交易收入大增 64%，固定收益、外匯與大宗商品 (FICC) 收入則成長 10%。

財務長桑托馬西莫 (Mike Santomassimo) 表示，資產上限解除後，公司如今能夠更有意義地推動成長。隨著客戶活動增加及新客戶加入，幾乎所有資產類別均有所成長。

在消費者方面，夏夫指出，消費支出持續增加，信用沖銷與逾期情況下降，各類消費族群的儲蓄及投資也同步成長。企業雖然保持謹慎，但資產負債表與現金流依然強勁，帶動信用表現維持穩健。

不過，桑托馬西莫警告，如果通膨最終遠高於市場預期，或利率必須大幅升高，勢必會對消費者及整體經濟造成一定程度影響，只是目前尚未看到這些風險開始實質浮現。

他認為，目前消費者展現廣泛韌性，很大程度是因為過去一兩年失業率並未顯著攀升，因此富國銀行目前也未大幅調整放款標準。