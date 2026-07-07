鉅亨網新聞中心 2026-07-07 15:20

管理資產規模曾高達 1650 億美元、成功預測 2000 年網路泡沫與 2008 年金融危機的 87 歲億萬富翁 Jeremy Grantham，近日再度對市場投下震撼彈。他公開表示，自己正持續賣出美國股票，並警告當前美股正處於歷史級泡沫之中，而人工智慧（AI）熱潮正是這場泡沫的核心。

Grantham 認為，AI 泡沫可能在未來幾天、幾個月，甚至幾年內破裂，一旦市場反轉，美股恐重演 2000 年科技股崩盤時的劇烈修正。

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他指出，目前美國股市估值甚至比 2000 年網路泡沫時更高，而市場對 AI 的樂觀預期，正推動資產價格持續脫離基本面。他預估，一旦泡沫破裂，部分股票跌幅可能高達七成，情況與當年那斯達克重挫逾八成的歷史如出一轍。

他回憶，1999 年曾公開警告市場估值過高，當時多數市場人士都理解高估值終將回歸正常水準，但真正願意提前撤出的投資人卻少之又少。事後證明，科技泡沫破裂讓美股歷經長時間修復，日本股市更花了數十年才回到高點。他認為，如今市場再度陷入類似情境，只是主角從網際網路換成 AI。

華爾街不會告訴你的事

他認為，多數投資顧問鮮少會勸投資人提前離場，因為在市場仍持續上漲時，看空往往需要付出巨大代價，也可能因此失去工作。因此，真正提醒市場風險的人，往往不會成為主流聲音。他強調，真正困難的不是判斷泡沫是否存在，而是願不願意在市場情緒仍然高昂時提前降低風險。

比金融危機更大的隱憂：生育率下滑

除了金融市場，Grantham 更將焦點放在人類社會長期發展。他表示，自己多年研究氣候變遷後，近年更擔心全球生育率持續下降，認為這將成為未來數十年最嚴重的社會危機之一。

他引用研究指出，全球男性精子濃度在過去半世紀大幅下降，若目前趨勢持續，未來二、三十年，自然受孕恐將愈來愈困難。他將原因歸咎於生活中大量存在的環境化學物質，包括塑化劑、雙酚 A（BPA）、不沾鍋使用的化學物質以及微塑膠等內分泌干擾物，認為這些污染物正逐步影響人類生殖能力。

Grantham 指出，相較於部分歐洲國家已大幅限制相關化學物質，美國在法規管理上仍相對寬鬆，也因此讓民眾長期暴露於更多潛在風險之中。

Grantham 也援引醫學研究表示，哈佛大學與醫療機構曾追蹤準備生育的男性，結果發現，攝取較多有機蔬果者，其精子數量明顯優於飲食品質較差的族群；另一項女性研究也顯示，飲食品質較佳者的活產率顯著高於飲食品質較差者。

他認為，胎兒對環境毒素的敏感程度遠高於成年人，因此孕期生活習慣對下一代健康具有深遠影響。他建議，孕婦應盡可能減少接觸不必要的化學物質，並改善飲食內容，以降低環境毒素帶來的潛在風險。

質疑 SpaceX 估值過高

對於近年市場最受矚目的企業之一 SpaceX(SPCX-US) ，Grantham 同樣抱持保留態度。雖然他坦言自己曾是早期投資人，也肯定 Starlink 具有商業價值，但認為目前市場賦予 SpaceX 的估值已遠超過現階段可驗證的商業模式。

他認為，目前市場對 SpaceX 未來 AI、太空經濟及小行星採礦等潛在商機抱持過度樂觀期待，許多價值仍建立在尚未實現的假設之上。他甚至直言，希望部分過於理想化的構想不要真的成真，因為若 AI、機器人與太空基礎建設同步高速發展，也可能帶來前所未有的能源與社會風險。

此外，他也對人類移居火星持懷疑態度，認為現有科技距離建立真正可長期維持生命的太空生態系統仍有相當距離，因此火星殖民短期內並不具備現實可行性。

除了市場與科技議題，Grantham 也批評，美國近年正逐漸失去原有的社會契約。他指出，美國在醫療、公共健康與社會安全等多項指標上的表現，已逐漸落後於其他已開發國家，包括孕產婦死亡率、平均壽命以及公共衛生政策等，都反映出制度性的問題。

他認為，美國過度追求財務成功，卻忽略家庭、社區與下一代培育的重要性。如果生育率持續下降、人口結構持續惡化，再加上社會凝聚力減弱，未來將不只是經濟問題，更可能衝擊整個社會的長期穩定。

泡沫終會破裂 但機會仍存在

儘管對 AI 泡沫、美股估值及全球人口問題提出嚴厲警告，Grantham 對 AI 本身並非全盤否定。他表示，如果年輕人希望在未來累積財富，仍應投入 AI 產業，努力提升專業能力，並加入最具競爭力的企業。

在他看來，AI 確實可能創造龐大商業價值，只是資本市場往往會在技術成熟之前，先把價格推升至過高水準。真正的風險，不在於 AI 沒有未來，而是在泡沫形成後，投資人是否能在市場情緒逆轉之前及時抽身。