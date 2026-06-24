軟銀孫正義力挺AI：「AI泡沫論」根本是一種「侮辱」！

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-24 17:20

日本軟銀集團（SoftBank Group）創辦人兼執行長孫正義週三（24 日）在年度股東大會上表示，人工智慧（AI）發展仍處於早期階段，外界若將當前的 AI 投資熱潮稱為「泡沫」，無異是對 AI 的一種「侮辱」。

軟銀孫正義力挺AI。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，孫正義表示：「如果你說 AI 是泡沫，那簡直是對它的侮辱。」他強調，「這只是個開始，AI 的潛力終將被釋放。」

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近來 AI 投資熱潮持續推升市場估值，但也引發投資人對這波漲勢能否持續的疑慮。孫正義對 OpenAI 的全力投資也提振了軟銀的股價。

孫正義在其職業生涯中經歷過多次市場繁榮與崩盤，包括網路泡沫時期以及 COVID-19 疫情期間，當時他的投資組合一度陷入所謂的「疫情谷底」。

股東大會向來是孫正義闡述公司願景、並回應散戶股東提問的場合。他在會中再次將軟銀描述為「一隻會下金蛋的鵝」，表示「蛋不會下蛋，是鵝在下蛋。軟銀集團就是那個生蛋的工廠」。

孫正義也對外界提出抱怨，指出軟銀公司約 37 兆日元（2,290 億美元）的市值與其約 74 兆日元的資產價值之間存在巨大差距。他質問:「我還要奮鬥多久，才能說服你們這隻鵝確實做得很好？」

現年 68 歲的孫正義並表示，他將持續領導軟銀至 70 多歲，致力於實現他所稱的「人工超級智慧」（artificial super intelligence），也就是智慧水準比人類聰明 1 萬倍的 AI。

他坦言：「我變得更貪心了。我希望在未來 10 到 15 年做更多事情，並盡力保持健康。」

會中也出現了一段溫馨插曲。一名自稱是「普通家庭主婦」的女性股東，在會上請求孫正義提名她的兒子進入軟銀董事會，並對孫正義說:「您有很好的遠見與能力，我希望我的兒子能像您一樣。」