鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-13 11:00

隨著 AI 熱潮持續推升美股科技股估值，市場關於「AI 泡沫」的辯論正愈演愈烈。

從與網路泡沫時期對比，到算力資本開支是否觸頂，再到獲利能否兌現，已成為全球投資者的焦點。

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近日，貝萊德、路博邁、聯博等國際資管機構相繼發布最新觀點，普遍認為當前市場雖存在局部過熱，但與 2000 年截然不同，AI 行情更多體現為結構性分化，而非全面泡沫。

針對市場最關切的估值問題，貝萊德指出，儘管席勒市盈率顯示美股估值回到網路榮景時期，但反映未來預期的 12 個月前瞻本益比約 21 倍，尚處合理區間。股價上漲伴隨著企業盈利預期的同步上調。

貝萊德強調，斷言 AI 泡沫即是否定其帶來生產率突破的潛力，而所有 AI 系統都離不開晶片、電力及資料中心等稀缺資源，相關基建企業將持續受益。

路博邁亞洲主題股票投資負責人溫演道指出，當前環境與 2000 年有本質差異。彼時市場情緒狂熱，估值全面脫離基本面；而今投資人決策審慎，資金高度集中於供需緊缺環節，且 AI 供應鏈正從龍頭向二、三梯隊擴散，結構性機會依然存在。

然而，機構在樂觀之餘也提示了風險。聯博觀察到，隨著全球雲廠商資本開支飆升，部分企業現金流壓力顯現，甚至有公司開始出售閒置算力，暗示硬體獲利預期的上修斜率將趨於平緩，這意味著 AI 族群相對其他行業的超額收益可能收窄，分散配置至關重要。

展望下半年，上述機構建議採取「守正出奇」策略。一方面佈局 PCB、MLCC 等供需緊張的硬件優質標的；另一方面，可關注軟體及網路類股，若其商業模式能藉助 AI 完成重構，或迎來估值修復。