中國對歐盟貿易順差再創新高 失衡加劇引發歐洲工業生存危機
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
根據中國海關總署最新發布的數據顯示，中國對歐盟的貿易順差在今年 6 月創下歷史新高，這使得雙邊貿易失衡問題再度成為國際焦點。隨著歐盟正研議新措施以保護本土產業免受低價商品衝擊，中國強勁的出口正將中歐貿易關係更加緊張。
數據顯示，6 月份中國對歐盟的貿易順差較去年同期大幅成長 27%，達到 329 億美元。然而，不同歐盟成員國受到的影響不盡相同：中國對德國的貿易順差與去年同期相比增加了一倍以上，然而對法國的順差則驟降 81%。
今年上半年，中國對歐盟的出口額達 3,123 億美元，成長 17%；相較之下，中國自歐盟進口額僅成長 9%，為 1,356 億美元。這種不對稱的貿易關係加劇了歐洲對中國「產能過剩」的擔憂。
麥格理集團 (Macquarie Group) 經濟學家 Larry Hu 警告，儘管雙方曾有過短暫的貿易休戰，但持續攀升的順差正使中歐貿易衝突的風險維持在高點。
除了產業政策，匯率也被視為中國維持貿易優勢的關鍵因素。德國政界人士敦促與中國展開「政治匯率對話」，認為匯率是其貿易優勢的來源。
德意志銀行的分析顯示，儘管人民幣兌歐元今年已升值超過 6%，但目前仍較其公允價值低約 15%。德銀策略師 Shreyas Gopal 指出，人民幣相對於德國競爭力的低估程度比歐元區整體更為嚴重，顯示德國工業面臨的挑戰尤為巨大。
歐洲領導人已將此貿易失衡提升至戰略層次。法國總統馬克宏在訪問北京後，形容當前局勢是歐洲工業的「生死存亡」戰。歐盟決策者不斷要求北京遏制工業產能過剩，並減少扭曲競爭的補貼。
對此，中國官方則採取不同立場。中國商務部長王文濤與外交部長王毅均呼籲透過擴大經濟合作來達成貿易的「向上平衡」，而非採取限制措施。北京方面強調開放貿易的好處，並表示願意提供歐洲企業更多進入中國市場的機會。
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