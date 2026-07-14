鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-14 19:10

根據中國海關總署最新發布的數據顯示，中國對歐盟的貿易順差在今年 6 月創下歷史新高，這使得雙邊貿易失衡問題再度成為國際焦點。隨著歐盟正研議新措施以保護本土產業免受低價商品衝擊，中國強勁的出口正將中歐貿易關係更加緊張。

中國對歐盟貿易順差再創新高 失衡加劇引發歐洲工業生存危機(圖:shutterstock)

數據顯示，6 月份中國對歐盟的貿易順差較去年同期大幅成長 27%，達到 329 億美元。然而，不同歐盟成員國受到的影響不盡相同：中國對德國的貿易順差與去年同期相比增加了一倍以上，然而對法國的順差則驟降 81%。

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今年上半年，中國對歐盟的出口額達 3,123 億美元，成長 17%；相較之下，中國自歐盟進口額僅成長 9%，為 1,356 億美元。這種不對稱的貿易關係加劇了歐洲對中國「產能過剩」的擔憂。

麥格理集團 (Macquarie Group) 經濟學家 Larry Hu 警告，儘管雙方曾有過短暫的貿易休戰，但持續攀升的順差正使中歐貿易衝突的風險維持在高點。

除了產業政策，匯率也被視為中國維持貿易優勢的關鍵因素。德國政界人士敦促與中國展開「政治匯率對話」，認為匯率是其貿易優勢的來源。

德意志銀行的分析顯示，儘管人民幣兌歐元今年已升值超過 6%，但目前仍較其公允價值低約 15%。德銀策略師 Shreyas Gopal 指出，人民幣相對於德國競爭力的低估程度比歐元區整體更為嚴重，顯示德國工業面臨的挑戰尤為巨大。

歐洲領導人已將此貿易失衡提升至戰略層次。法國總統馬克宏在訪問北京後，形容當前局勢是歐洲工業的「生死存亡」戰。歐盟決策者不斷要求北京遏制工業產能過剩，並減少扭曲競爭的補貼。