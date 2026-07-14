鉅亨網編輯林羿君 2026-07-14 15:05

輝達祭「白名單」防AI晶片流向中國 亞洲買家數量傳砍半。(圖:shutterstock)

金融時報引述消息人士報導，這家市值達 5.1 兆美元的晶片巨頭，過去數月已在新加坡、馬來西亞與日本加強客戶審查。輝達先前客戶中，超過一半未能通過最新審核，不過未通過初次審查的企業仍可改善相關措施後重新申請。

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受影響企業多為所謂「新雲端服務商」（neocloud providers），也就是專門為 AI 運算工作負載打造的雲端平台業者。

此舉反映美國政府正擴大堵塞出口管制漏洞。儘管美方多年來限制先進 AI 晶片出口至中國，但部分晶片仍透過第三國流入中國市場。

消息人士表示，輝達是在華府施壓下收緊合規流程。美國政府正試圖打擊協助晶片流入中國的中間商，這些業者被認為助長了高階 AI 晶片的地下交易市場。

據悉，在新一輪審查中，輝達員工會前往客戶資料中心，確認合約內容，並訪談最終使用者，以確認企業營運的真實性。其中一名人士指出，美國商務部也參與相關監督工作，並提供政策支持。

這項更嚴格的審查措施，代表輝達長期以來客戶審核制度的一次重大升級。消息人士表示，雖然輝達過去一直會對買家進行審查，以符合美國出口管制規範，但近期已擴大合規要求與實地查核範圍。

此前，美國檢方曾指控超微電腦（Supermicro）相關人員涉嫌將價值 25 億美元的晶片透過東南亞第三方轉運至中國，甚至透過重貼標籤與掩蓋包裝等手段規避管制，導致該轉運商一度躍升為其重要客戶。

業界人士指出，近期美方加強管制，已導致中國 AI 晶片供應出現短缺。

美國多年來禁止向中國出口最先進處理器，而中國政府則禁止輝達銷售 H200 晶片。H200 雖已落後輝達最新產品至少兩個世代，但北京希望藉此扶植國內半導體產業。

然而，隨著中國科技企業加速導入 AI 代理（AI agent），國內晶片供應仍不足以滿足需求。AI 代理工具所需的運算能力，遠高於傳統聊天機器人。

消息人士透露，部分中國科技企業正遊說北京放行輝達 H200 銷售，但目前尚未獲得批准，未來也不太可能出現大規模銷售。

北京目前押注中國晶片業者能快速擴大產能，以縮小與國際競爭者之間的差距。

《金融時報》去年報導指出，預計中國國產 AI 處理器總產量將在今年底前增加至原本的 3 倍。不過，中國產能仍遠低於全球競爭對手，且受到無法取得最先進半導體製造設備的限制。

一名中國科技企業高層表示：「所有國內供應商都已售罄。甚至過去沒有人想要的低階晶片，只要還能投入使用，也全部被買光。」