英特爾翻身有靠山？白宮傳強力施壓蘋果、輝達與SpaceX下單

鉅亨網新聞中心 2026-07-14 06:29

（圖：REUTERS/TPG）

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不過，產業與政策專家提醒，政府扶植固然能在短期內改善企業處境，但若核心競爭力未能同步提升，政治支持未必能長期延續。

卡托研究所 (Cato Institute) 專門研究貿易與產業政策的律師 Scott Lincicome 表示，川普政府積極介入蘋果、輝達等企業與英特爾的商業合作，可能開創值得憂慮的先例，尤其是在英特爾晶圓代工業務仍未完全恢復競爭力的情況下。他指出，企業只有在經營表現持續改善時，政府支持才具有實際價值；一旦業績再度惡化，政治人物往往更關注短期成果，支持態度也可能迅速改變。

目前英特爾晶圓代工事業仍面臨沉重挑戰。資料顯示，該部門過去四個財季累積虧損達 104 億美元，龐大的營運與財務壓力仍未解除。近年來，不少外部客戶也對英特爾晶圓代工是否具備穩定且大量生產高良率晶片的能力失去信心，使其拓展代工客戶的進展一度受阻。

自陳立武於 2025 年 3 月接任執行長後，便提出削減成本、重整產品布局及積極爭取大型晶圓代工客戶等改革措施，希望重建市場信任。不過，多方分析認為，美國政府持續提供資金、政策與市場協助，仍是推動英特爾復甦的重要因素。

報導指出，在美國政府取得英特爾持股後，蘋果、輝達以及馬斯克旗下 SpaceX 相繼與英特爾展開合作。陳立武約每月前往華府一次，與美國商務部官員會面，並定期向商務部長盧特尼克報告客戶拓展及營運進度；負責美國晶片政策的官員也會每季聽取英特爾簡報，持續追蹤新製程與技術發展情況。

《華爾街日報》指出，這套結合政府資金投入、政策支持及協助企業媒合客戶的振興模式，已逐步展現成果，並對改善英特爾整體營運發揮關鍵作用。

除了強化客戶關係外，陳立武也同步推動組織改革，積極向三星電子及 SK 海力士等競爭對手延攬高階主管，希望提升英特爾晶圓代工的技術能力與管理效率，強化未來競爭力。