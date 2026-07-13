英特爾翻身有靠山？白宮傳強力施壓蘋果、輝達與SpaceX下單
鉅亨網新聞中心
美國政府近年大力扶植英特爾 (INTC-US)，在投入資金成為最大股東後，持續將修復其晶圓代工業務列為半導體政策核心。
《華爾街日報》報導指出，白宮正積極協助英特爾拓展客戶，甚至向蘋果 (AAPL-US)、輝達 (NVDA-US) 及 SpaceX 等潛在合作夥伴施壓，鼓勵採用英特爾的晶片與晶圓製造服務，希望藉由政府資源與政策支持，加速這家美國老牌晶片大廠重返競爭行列。
不過，產業與政策專家提醒，政府扶植固然能在短期內改善企業處境，但若核心競爭力未能同步提升，政治支持未必能長期延續。
卡托研究所 (Cato Institute) 專門研究貿易與產業政策的律師 Scott Lincicome 表示，川普政府積極介入蘋果、輝達等企業與英特爾的商業合作，可能開創值得憂慮的先例，尤其是在英特爾晶圓代工業務仍未完全恢復競爭力的情況下。他指出，企業只有在經營表現持續改善時，政府支持才具有實際價值；一旦業績再度惡化，政治人物往往更關注短期成果，支持態度也可能迅速改變。
目前英特爾晶圓代工事業仍面臨沉重挑戰。資料顯示，該部門過去四個財季累積虧損達 104 億美元，龐大的營運與財務壓力仍未解除。近年來，不少外部客戶也對英特爾晶圓代工是否具備穩定且大量生產高良率晶片的能力失去信心，使其拓展代工客戶的進展一度受阻。
自陳立武於 2025 年 3 月接任執行長後，便提出削減成本、重整產品布局及積極爭取大型晶圓代工客戶等改革措施，希望重建市場信任。不過，多方分析認為，美國政府持續提供資金、政策與市場協助，仍是推動英特爾復甦的重要因素。
報導指出，在美國政府取得英特爾持股後，蘋果、輝達以及馬斯克旗下 SpaceX 相繼與英特爾展開合作。陳立武約每月前往華府一次，與美國商務部官員會面，並定期向商務部長盧特尼克報告客戶拓展及營運進度；負責美國晶片政策的官員也會每季聽取英特爾簡報，持續追蹤新製程與技術發展情況。
《華爾街日報》指出，這套結合政府資金投入、政策支持及協助企業媒合客戶的振興模式，已逐步展現成果，並對改善英特爾整體營運發揮關鍵作用。
除了強化客戶關係外，陳立武也同步推動組織改革，積極向三星電子及 SK 海力士等競爭對手延攬高階主管，希望提升英特爾晶圓代工的技術能力與管理效率，強化未來競爭力。
美國政府目前特別重視英特爾的晶圓代工與先進封裝業務，並推動其擴充新墨西哥州先進封裝產能，視為提升美國本土半導體製造能力，以及與台積電 (TSM-US) 競爭的重要布局。
喬治城大學安全與新興技術中心 (CSET) 資深研究分析師 Jacob Feldgoise 表示，從技術發展角度來看，英特爾正逐漸重新建立市場信心，每新增一位客戶、每推出一項新製程，都代表市場對其技術能力的信任有所提升。不過，他也指出，英特爾能否真正將政府背書轉化為長期競爭優勢，並重新建立具規模的晶圓代工業務，仍將是未來市場最關注的焦點。
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