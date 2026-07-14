韓股盤中重挫5%又急拉翻紅 外資連5個月撤離成最大警訊

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2026-07-14 15:10

韓股在歷經前一交易日重挫後，週二 (14 日) 再度上演驚險的「雲霄飛車」行情。南韓綜合指數(KOSPI) 早盤一度暴跌 5%，但隨後在低接買盤進場下翻紅，收盤小漲 0.73%，報 6856.83 點。三星電子漲逾 3%，SK 海力士也收復盤中一度近 9% 的跌幅，收漲逾 3%，顯示市場情緒依舊劇烈擺。

然而，就在股市強力震盪之際，韓國央行最新公布的數據卻透露另一項警訊，外國投資人 6 月已連續第五個月淨賣出韓國股票，顯示海外資金撤離趨勢仍未停止。

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根據韓國央行統計，外資自今年 2 月以來持續站在賣方，6 月淨賣出 307.2 億美元的韓國股票與債券，其中股票遭淨賣出 323.7 億美元，僅有債券淨買進 16.5 億美元。相較於 5 月淨賣出 261.5 億美元，6 月資金流出規模進一步擴大，反映海外投資人對韓股態度仍偏向保守。

韓國央行指出，市場近期對人工智慧（AI）基礎設施投資過熱的疑慮升溫，使投資人風險偏好降溫，進而擴大外資賣壓。此外，在韓股此前受科技股帶動大幅上漲後，不少外資也選擇進行投資組合再平衡，降低持股比重，進一步加速資金流出。

市場劇烈波動的導火線，仍來自記憶體龍頭 SK 海力士。前一交易日，SK 海力士因本土券商韓國投資證券（KIS）下修第二季獲利預期，股價重挫 15.37%，拖累 KOSPI 指數大跌近 9%。

不過週二 SK 海力士股價在重挫後吸引逢低承接，盤中跌幅迅速收斂並翻紅，也帶動三星電子同步走強，推升大盤由黑翻紅，再次凸顯韓股高度集中於大型科技股所帶來的高波動特性。

另一方面，韓國政府同日上調今年經濟展望，認為在晶片出口強勁及財政刺激政策帶動下，2026 年 GDP 成長率可望達 3%，高於今年初預估的 2%；全年消費者物價上漲率也由 2.1% 調升至 2.6%。

不過，市場目前更關注韓國央行本週稍後的利率決策，多數分析師預期，在通膨仍高於 2% 目標的情況下，央行將進行三年多來首次升息。

儘管官方對經濟前景轉趨樂觀，但韓股近期仍面臨修正壓力，KOSPI 自 6 月歷史高點已回落約三成。加上三星電子、SK 海力士相關槓桿 ETF 交易熱絡，市場波動進一步放大，近期頻繁出現急跌、急漲的「雲霄飛車」行情。