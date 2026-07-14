鉅亨網編譯羅昀玫 2026-07-14 10:10

美國聯準會 (Fed) 雖仍普遍被市場預期將於 7 月會議按兵不動，但隨著美伊衝突再度升溫、國際油價大漲，以及聯準會官員鷹派發言，市場對聯準會重啟升息的預期明顯升高。

根據芝商所 (CME) FedWatch 工具，截至週一 (13 日)，聯準會在 7 月 29 日會議升息 1 碼 (25 個基點) 的機率已升至 46.5%，較前一日的 34% 大幅提高，逼近 50% 水準。

‌



預測市場 Kalshi 的交易員看法也同步轉趨鷹派，最新預估聯準會 7 月升息機率為 36%，高於週日不到 20%，也遠高於本月稍早不足 10% 的水準。

川普恢復封鎖伊朗 帶動油價飆升

市場升息預期升溫，主要受到中東局勢惡化影響。

美國總統川普宣布恢復對伊朗港口及荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 航運的封鎖，並對所有經過該海峽的貨物徵收 20% 通行費，引發市場擔憂全球能源供應再度受阻。

消息公布後，美國西德州原油 (WTI) 期貨盤中大漲逾 5%，一度突破每桶 75 美元，市場擔憂油價走高恐再度推升通膨壓力。

聯準會官員警告勿重蹈通膨覆轍

除了地緣政治風險外，聯準會理事華勒 (Christopher Waller) 的最新發言也進一步推升市場對升息的預期。

華勒表示，聯準會不應重演 2021 年與 2022 年因低估通膨而行動過慢的錯誤，他強調，若通膨無法順利降溫，聯準會可能必須在近期內重新升息。

但同時他也提醒，不宜矯枉過正、過快升息，顯示決策仍將依據後續經濟數據調整。

油價與 AI 成新通膨風險 巴克萊估聯準會將偏鷹

市場目前預期，美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 年增率將由 5 月的 4.2% 放緩至 3.8%，相關數據將於週二公布。

不過，巴克萊 (Barclays) 全球研究部主席 Ajay Rajadhyaksha 指出，若荷姆茲海峽衝突持續，能源價格上漲帶來的成本轉嫁效應仍將持續發酵，而 AI 投資熱潮帶來的價格壓力，也可能使通膨降溫速度放緩。

他認為，在通膨風險重新升高的情況下，聯準會的政策立場可能被迫轉趨鷹派，未來幾個月公布的通膨數據恐怕都難以令人安心。