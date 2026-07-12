鉅亨網編輯林羿君 2026-07-13 04:40

美國一週內第三度對伊朗發動空襲，引發伊朗報復性攻擊至少五個阿拉伯國家，同時華府與德黑蘭也針對荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）是否仍對航運開放，各自發表相互矛盾的說法。

伊朗伊斯蘭共和國於週日凌晨出動無人機與飛彈，攻擊包括科威特、約旦及卡達在內的美國中東盟友。截至目前，各地僅傳出輕微損害，未有人員傷亡。

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伊朗宣布，荷姆茲海峽即日起「關閉，直至另行通知」。不過，美國中央司令部（US Central Command）否認此說法，強調該水道仍對所有船舶開放，美軍也已準備確保航行自由。全

球海事監測機構「聯合海事資訊中心」（JMIC）週日 (12 日) 表示，目前仍可透過荷姆茲海峽南側航道通行。

美國總統川普週日在接受 NBC《Meet the Press》節目訪問時也表示，荷姆茲海峽仍維持開放。「我們昨晚狠狠轟炸了他們，」他說，「他們是一群非常邪惡、病態的人。」

美國中央司令部稍早表示，川普已下令發動新一輪空襲，目標是削弱德黑蘭攻擊商船的能力，原因是伊朗部隊此前襲擊了一艘懸掛賽普勒斯國旗的貨櫃船。

伊朗媒體報導，該國南部沿海多地傳出爆炸，包括能源與石化重鎮布希爾（Bushehr）及阿薩盧耶（Asalouyeh）、港口城市阿巴斯港（Bandar Abbas）與班達爾代耶爾（Bandar-e Dayyer），以及靠近全球能源運輸要道荷姆茲海峽的西里克（Sirik）地區。根據《Mehr News》報導，南部克爾曼省（Kerman）一座通訊塔遭擊中，造成兩人受傷。

伊朗官方通訊社 IRNA 報導，週日晚間敵方朝格什姆島（Qeshm Island）發射 10 至 11 枚飛彈，但未造成人員傷亡。科威特則表示，一座隸屬科威特石油公司（Kuwait Oil Co.）的鑽井平台遭無人機攻擊受損。

雖然美國中央司令部表示空襲行動已於週日凌晨結束，但一名美國官員向《Axios》透露，美軍之後仍對荷姆茲海峽周邊的飛彈系統、防空設施，以及伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）操作的小型船艇發動了數次打擊。

美伊之間不斷升高的報復循環，也讓雙方原本預計就伊朗核計畫等關鍵議題展開談判、進而終結自今年 2 月底美國與以色列發動戰事的前景蒙上陰影。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在社群平台表示：「伊朗做出了錯誤的選擇，現在必須付出代價。」

伊朗革命衛隊週日稍早則透過國營 IRIB News 表示，在外國勢力干預結束之前，不會允許任何船舶通過荷姆茲海峽。

掌控荷姆茲海峽一直是美伊談判的核心議題。這條航道過去承載全球約五分之一原油與液化天然氣（LNG）運輸。革命衛隊指控美國透過「煽動多艘船舶」，企圖在荷姆茲海峽南部製造混亂。

週日荷姆茲海峽幾乎沒有明顯船舶往來。JMIC 在報告中指出，目前海事安全威脅仍然「非常嚴峻」。

在最新一輪衝突升級之前，美伊雙方儘管言辭日益強硬，仍都曾暗示談判尚未完全破局。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）週六前往阿曼，就荷姆茲海峽未來安排展開會談，但未見美國高層特使參與。

此前，伊朗要求美國先履行近期協議中的關鍵承諾，才會展開進一步談判，並駁斥川普所稱「無須停火即可繼續談判」的說法。德黑蘭表示，華府必須接受伊朗就荷姆茲海峽通航及恢復石油出口所提出的條件。

川普則於週五警告，若伊朗落實威脅刺殺美國總統的行動，「這次是針對我」，美方將向伊朗傾瀉「1000 枚飛彈」。