鉅亨網新聞中心 2026-07-14 07:04

人工智慧 (AI) 投資熱潮持續延燒，也推升美國槓桿型交易所交易產品 (ETP) 市場快速擴張。最新統計顯示，美國上市槓桿 ETP 數量已逼近 700 檔，管理資產規模約達 2000 億美元，提供的名目曝險 (Notional Exposure) 更高達約 5000 億美元，創下歷史新高，顯示槓桿 ETF 已從過去的小眾交易工具，逐漸成為 ETF 市場成長最快的領域之一。

Baird Strategas ETF 首席策略師 Todd Sohn 公布的數據，經 ETF Institute 共同創辦人 Nate Geraci 分享指出，美國槓桿 ETP 近兩年進入高速成長期，新產品發行速度創下歷史新高，與 2006 年至 2021 年間相對溫和的擴張形成鮮明對比。

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市場分析指出，2022 年以來，槓桿 ETF 發行量大幅增加，主要受到投資人對個股及熱門投資主題需求快速升溫帶動。與過去多集中於追蹤標普 500 或那斯達克 100 等大型指數不同，如今發行商更積極推出與市場熱門企業及產業趨勢掛鉤的產品，包括 AI、半導體、未上市企業及熱門 IPO 等，都成為槓桿 ETF 的新戰場。

這也反映投資人操作習慣正在改變。愈來愈多短線交易者選擇利用 ETF，而非保證金帳戶或選擇權，進行具固定槓桿倍數的方向性交易，希望在控制槓桿比例的同時，提高資金運用效率。

目前市場上規模最大、交易最活躍的產品之一，仍是 ProShares UltraPro QQQ (TQQQ-US)，該基金追求提供那斯達克 100 指數每日報酬 3 倍表現，長期為美國成交量最高的槓桿 ETF 之一。

AI 熱潮也帶動記憶體相關 ETF 快速崛起。Roundhill Memory ETF (DRAM-US)已成為 2026 年最成功的 ETF 產品之一，上市短短數個月，管理資產便突破 200 億美元，反映市場看好 AI 帶動高頻寬記憶體 (HBM) 及 DRAM 需求持續攀升。

隨著資金湧入，投資人也有更多槓桿產品可供選擇，包括 Roundhill T-REX 2X Long DRAM Daily Target ETF (RAM-US) 及 Defiance Daily Target 2X Long DRAM ETF (DRAL-US)，皆提供兩倍槓桿布局記憶體產業的投資工具。

另一方面，ETF 發行商也積極追逐市場熱門標的，近期陸續推出與 SpaceX 及 SK 海力士相關的槓桿 ETF，包括追蹤 SpaceX 的 ETF 及 SK 海力士 (SKHY-US) 相關產品，凸顯 ETF 業者正快速將市場熱門交易主題商品化，滿足投資人需求。

不過，市場人士提醒，槓桿 ETF 雖然提供更高的潛在報酬，但同時也伴隨更大的投資風險，並非適合作為長期持有的核心資產配置。

由於槓桿 ETF 追求的是標的資產每日報酬的倍數表現，基金每天都會重新平衡持倉，因此若持有時間拉長，尤其是在市場波動劇烈時，其累積報酬可能與標的資產出現明顯偏離，甚至無法反映投資人預期的倍數效果。

儘管如此，市場需求仍持續升溫。隨著美國槓桿 ETP 數量逼近 700 檔，新產品發行速度仍維持歷史高點，顯示發行機構看好主動交易投資人未來仍將持續透過槓桿 ETF，布局 AI、半導體及其他市場熱門投資主題。