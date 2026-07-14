鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-07-14 16:30

中國 A 股三大指數 14 日（周二）大漲，中國 6 月出口與進口增幅雙雙超越預期，主因是晶片價格暴漲，以及全球對驅動人工智慧（AI）資料中心所需硬體的需求大增，進而拉抬整個亞洲的貿易。

上證指數 14 日收報 3,967.13 點，漲 1.36%。深證成指收報 14,924.87 點，漲 2.77%。創業板指收報 3,851.14 點，漲 3.43%。

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中國海關總署 14 日公布的數據顯示，6 月出口較去年同期躍增 27%，寫下四個月來最大增幅，優於經濟學家預測的 19%。

6 月進口額創下五年來最快增速，激增 36%，使貿易順差衝到 1,256 億美元，為歷史次高紀錄。

爭相打造人工智慧基礎設施的熱潮，導致半導體及其他電子產品出現歷史性短缺，進而為出口商點燃了新一輪繁榮周期。過去一年來，晶片價格暴漲 700%，為南韓、台灣等國貿易注入強大動能。

這股狂熱幫助中國抵禦了中東數月戰爭帶來的衝擊，即便國內經濟疲軟可能意味著第二季經濟成長率已放緩至接近官方目標 4.5% 到 5% 的下限。