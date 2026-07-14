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盤中速報 - 深證成指上漲289.75點至14812.6055點，漲幅2%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間14日01:11，深證成指上漲289.75點（或2%），暫報14812.61點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-5.8%
  • 近 1 月：-2.94%
  • 近 3 月：+0.8%
  • 近 6 月：+2.49%
  • 今年以來：+7.38%

焦點個股


比亞迪概念概念領漲+4.57%。其中 TCL科技(000100-CN) 上漲 4.16% ; 。

草甘膦概念領漲+4.48%。其中 潤豐股份(301035-CN) 上漲 4.65% ; 。


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TCL科技4.97+3.33%
潤豐股份48.35+4.59%

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