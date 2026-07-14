盤中速報 - 深證成指上漲289.75點至14812.6055點，漲幅2%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間14日01:11，深證成指上漲289.75點（或2%），暫報14812.61點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-5.8%
- 近 1 月：-2.94%
- 近 3 月：+0.8%
- 近 6 月：+2.49%
- 今年以來：+7.38%
焦點個股
比亞迪概念概念領漲+4.57%。其中 TCL科技(000100-CN) 上漲 4.16% ; 。
草甘膦概念領漲+4.48%。其中 潤豐股份(301035-CN) 上漲 4.65% ; 。
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