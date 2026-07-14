鉅亨雙週報》美伊風險升溫，弱勢日圓與AI行情牽動資金布局
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過去兩週，全球市場同時面臨地緣政治、能源價格、匯率與利率預期的多重變化。美伊緊張情勢使荷姆茲海峽風險升溫，油價短線受到支撐；日圓則在美日利差與日本財政疑慮下持續承壓；美國就業數據雖未顯示景氣快速轉弱，卻也反映勞動市場動能逐步降溫。在「地緣政治風險偏高、景氣仍具韌性但成長力道放緩」的環境下，投資人該如何分辨短期情緒與中長期趨勢？
1. 中東風險升溫：油價上漲反映風險溢價，並非基本面全面轉強
美國對伊朗採取連續空襲並撤銷伊朗石油銷售豁免後，伊朗以關閉荷姆茲海峽、攻擊商船及盟友作為回應，帶動航運保險費率攀升，油價也因戰爭風險預期而短線走高。不過，OPEC（石油輸出國組織）與 OPEC+ 已在和平階段逐步增產，產量雖尚未完全回到衝突升級前的水準，卻足以讓多家外資機構喊出布蘭特原油有機會回落至每桶 60 至 65 美元。換言之，這波油價上漲更偏向地緣政治產生的「政治保險費」，而非需求面或供給面出現結構性改善。若美伊衝突未進一步升級至全面戰爭，能源市場中長期仍可能回歸供過於求的狀態。
2. 美國經濟：就業動能降溫，通膨與利率預期仍在拉鋸
美國 6 月非農就業新增 5.7 萬人，數據尚未指向衰退，但已明顯低於強勁復甦階段的水準；失業率降至 4.2%，主要原因來自勞動參與率下滑，顯示部分勞動人口選擇退出就業市場。徵才放緩主要集中在休閒旅遊與服務業，科技業裁員也持續進行，使聯準會面對「物價壓力略有緩和、需求逐步降溫」的局面，仍難以快速轉向寬鬆。最新會議紀要仍強調通膨風險尚未消除，並重申通膨終將回到 2% 目標。對股市而言，這代表降息預期仍是支撐行情的重要因素，但降息時程與幅度可能較市場原先期待更為保守。
3. 貨幣市場：日圓跌至 1980 年代以來新低位，去美元化趨勢持續發酵
在日美利差仍大、投資人擔憂日本財政體質的背景下，日圓兌美元跌至 1986 年以來低位，成為近期表現最弱的主要貨幣之一。不過，日本企業信心並未明顯轉弱，企業預期未來 5 年通膨可達 2.6%，也使市場更加關注日本央行是否會因日圓貶值壓力而調整政策立場。
另一方面，根據國際貨幣基金（IMF）統計，各國央行與主權基金正逐步降低美元資產曝險，並增加歐元與人民幣部位。美元主導地位短期內不至於逆轉，但長期去美元化趨勢已逐漸成形。對亞洲股匯市而言，這意味著匯率波動可能比景氣本身更先把投資人甩下車，並成為影響資金流向的重要因素。
4. AI 熱潮延續：科技業裁員與股價行情的「雙軌世界」
雖然美國科技業裁員仍在進行，但調整多集中於傳統軟體與非核心部門；AI、雲端與半導體相關資本支出則持續成長。這也解釋了在全球消費信心仍偏觀望、地緣政治不確定性升高的環境下，美國科技股與台股 AI 供應鏈仍能吸引資金關注的原因：企業可以少開幾家店或延後一般性支出，但在 AI 基礎建設、雲端運算與高階伺服器需求上，仍需不斷投資以確保競爭力。短線市場難免受到油價、利率與風險情緒干擾，但 AI 相關產業鏈的中長期成長邏輯尚未改變；只是隨著評價面升高，股價也需要透過階段性修正消化過度樂觀的期待。
鉅亨投資策略
在亂流中聚焦基本面，並提高資產配置紀律
在美伊衝突與利率不確定性相互交織下，美股與台股短線仍容易受到市場情緒影響。不過，考量美國經濟仍具韌性，AI 資本支出與台灣半導體供應鏈也具備結構優勢，長期仍看好美股與台股表現。日圓雖然持續疲弱，但在日本企業獲利改善、未來日本央行政策可能轉向的背景下，資金回流日股的機會仍值得留意，日股同樣具備中長期投資吸引力。
相較之下，中國在貨幣與政策面仍偏保守，成長動能尚未明確改善；原物料尤其原油價格，短期受地緣政治牽動的程度高於基本面。整體而言，建議對中國相關資產與原物料維持中立偏保守態度，並可適度提高配置比重於美股、台股與日本股市中具品質與成長優勢的標的，以在市場波動中兼顧報酬機會與風險控管。
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