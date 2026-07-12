鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-12 21:10

三星電子日前宣布，將位於南韓京畿道龍仁市的半導體國家產業園區首座晶圓廠投產時程，由原先市場預期的 2030 至 2031 年大幅提前至 2029 年，被視為南韓政府與三星電子攜手加速半導體布局、搶佔人工智慧（AI）晶片龐大商機的重要訊號。

根據《韓聯社》週日（12 日）報導，三星電子已將龍仁國家產業園區首座晶圓廠的量產目標鎖定在 2029 年。

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龍仁半導體國家產業園區是三星電子布局下一世代晶片生產的核心基地，同時也是南韓政府列為國家戰略等級的重大專案。

根據園區整體規劃，三星電子預計在此建置共六座半導體生產工廠。

三星電子上月底於「大型項目」發布會上進一步宣布，將投入 2,030 兆韓元於平澤、龍仁半導體聚落等相關項目，並額外規劃向全羅道地區投資 400 兆韓元。

業界人士表示，晶圓廠投產時程的提前，不僅能讓三星更迅速回應急遽成長的 AI 半導體需求，也將使南韓國內半導體產業生態系的建構效益提前浮現。

這項時程調整與南韓政府近期積極推動龍仁園區建設進度的政策方向一致。知情人士指出，相關規劃已於 6 月 6 日由南韓總統李在明親自主持召開的「大型項目政企聯合檢查會議」上進行討論。

業界人士分析，首座晶圓廠若能如期於 2029 年投產，不僅有助三星加快產能擴張腳步，也將帶動南韓國內半導體材料、零組件及設備供應鏈生態系統加速成形。

業界估計，最先進製程半導體工廠的建廠週期通常約需兩年時間。以此推算，若要達成 2029 年投產目標，園區整體基礎建設工程最遲須於今年下半年啟動，工廠本體則必須在 2027 年內動工。

此外，土地徵收補償、裁決程序、施工廠商遴選等後續作業也須緊密銜接、不得延宕，整體時程相當緊湊，任何一個環節的延誤都可能影響最終目標能否達成。

業界普遍認為，園區基礎設施，尤其是電力與供水系統，能否同步跟上進度，將是決定首座工廠能否如期投產的關鍵變數。由於南韓政府已明確表態要壓縮龍仁園區的整體建設週期，相關核心基礎設施的供應時程預料也將同步提前。

報導指出，南韓政府目前正推動一座發電規模達 3 吉瓦（GW）的液化天然氣（LNG）發電廠提前動工，同時計畫壓縮第二、第三階段供電時程，以及各階段供水系統的到位時間。