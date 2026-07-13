鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-14 06:00

根據美國銀行對基金經理的最新月度調查，受日本財政與貨幣政策前景不確定性籠罩，全球投資人對日元的看空情緒已攀抵 2022 年來最高水準。

(圖:shutterstock)

美銀這份在 7 月 2 日至 9 日針對美歐亞共 49 位經理人的調查顯示，40% 受訪交易員因日本財政及日本央行 (BOJ) 政策風險而看空日元，比例高於 6 月的 35%，僅 10% 看好日元，較 6 月的 12% 下滑。受訪者合計管理資產規模達 6680 億美元。

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與此同時，美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，截至 6 月底，投機性槓桿基金持有的日元淨空頭部位已達到 2007 年以來最高。，

美銀策略師 Ralf Preusser 與 Adarsh Sinha 在上周五 (10 日) 公布上述調查時指出，日本財務大臣片山皋月近期稱「貨幣政策應交由日本央行決定」，暗示日元和日本國債價格已觸及令決策層感到壓力的水位，恐促使當局轉趨審慎。

同時，美銀也關注片山皋月對日本政府退休投資基金 (GPIF) 增配國內債券的呼籲，認為此舉對各方均具合理性。