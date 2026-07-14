搶先OpenAI！中國階躍星辰發布全球首款AI智能體手機STEPX Neo
鉅亨網編譯陳韋廷
上海大模型獨角獸階躍星辰 (StepFun) 周一 (13 日) 一口氣拋出三項重磅新品：全球首個智能體原生作業系統 Step AOS、新一代系統級個人智能體 Amoo，以及大模型原生 AI 終端品牌 STEPX，其中備受業界期待的首款智能體手機 STEPX Neo 同步亮相。
STEPX Neo 搭載自研的 Step AOS 作業系統，內置個人智能體 Amoo，試圖徹底顛覆傳統手機的交互邏輯。用戶不再需要在不同 App 間頻繁切換，只需像與真人助手對話般提出需求，Amoo 即可自主理解意圖、規劃路徑並跨應用調度資源，最終完成任務。
Step AOS 具備長期記憶與端雲協同處理複雜任務的能力，且所有操作均可審計、可撤回，確保安全可控。
階躍星辰董事長印奇在會後交流中坦言，團隊曾聽到諸多「勸退」聲音，但最終仍決定打造 AI 原生硬體品牌 STEPX。
他還強調，此類硬體核心定義是「無 AI 則無價值」，必須實現模型、軟體、硬體的三位一體融合。選擇手機作為首發形態，是因為其兼具隨身性、屏幕交互與端側算力，仍是未來智能體主設備的最佳載體。
當前智能體發展面臨「記憶牆、決策牆、行動牆」，App 間數據割裂、單一模型難兼顧效率與深度、權限受限無法真正執行任務，而 Step AOS 的設計正是為了攻克這些難題。
在系統層面上，STEP AOS 構建「雙域三步」記憶結構，讓智能體既能理解用戶，又能積累自身知識；在決策上採用靈活的端雲協作模式，簡單任務本地處理，複雜任務由雲端大模型深度思考，並由模型自身判斷路由路徑，而非依賴固定規則。
安全亦是重中之重。Step AOS 提出「可信、可見、可控、可逆」四大原則，在操作審計、權限按需授予及誤操作撤回等方面做了底層保障。
此外，系統將原有功能拆解為「原子化服務」，開放給整個生態，讓智能體能像搭積木一樣調用各類能力。
STEPX Neo 與字節跳動的「豆包手機」類似，但正面臨的最大挑戰是生態。
印奇指出，階躍並不單純追求出貨量，但必須「上規模」，讓早期用戶快速用起來。
目前，階躍已與支付寶、美團、高德、滴滴、京東、百度、微博、WPS 等國內主流 App 達成生態合作，試圖打破應用間的數據壁壘。
印奇將周一的發布會視為「上半場」，並宣布啟動「100 天共同定義計劃」。未來三個月，階躍將聯合 B 站等平台邀請千名創客體驗設備，收集用戶需求，打磨智能體與技能。
他也預期，100 天後的發布會將有更豐富的智能體亮相。
支撐這一切的是階躍強大的模型矩陣。根據該公司在發布會上的介紹，Step Pro 旗艦推理模型參數量將超過 1.5 萬億，即將發布。昨 (12) 日剛推出的 Step Edge 端側基座模型全家桶，在 29 項權威基準評測中位列全球同類模型第一，並在 GUI、智能體等終端任務測試中奪得中國國內榜首。這些模型專為終端客製化，為 STEPX Neo 提供堅實的算力底座。
總體而言，階躍星辰此次發布會，展現其試圖打通智能體「能想能說」到「真能辦事」最後一公里的雄心。儘管 STEPX Neo 的硬體參數尚未公開，且「豆包手機」已先行探路，但階躍在生態推進速度與系統底層創新上展現出了獨特優勢。
印奇描繪了一個未來圖景：智能體手機可能不再是傳統意義上的通話工具，交互時長也非越長越好，而是能以極簡的溝通，高效完成複雜任務。這場關於人機共生模式的實驗，能否真正贏得用戶與市場的認可，未來 100 天的生態建設將是關鍵。
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