搶先OpenAI！中國階躍星辰發布全球首款AI智能體手機STEPX Neo

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-14 08:40

上海大模型獨角獸階躍星辰 (StepFun) 周一 (13 日) 一口氣拋出三項重磅新品：全球首個智能體原生作業系統 Step AOS、新一代系統級個人智能體 Amoo，以及大模型原生 AI 終端品牌 STEPX，其中備受業界期待的首款智能體手機 STEPX Neo 同步亮相。

(圖:shutterstock)

STEPX Neo 搭載自研的 Step AOS 作業系統，內置個人智能體 Amoo，試圖徹底顛覆傳統手機的交互邏輯。用戶不再需要在不同 App 間頻繁切換，只需像與真人助手對話般提出需求，Amoo 即可自主理解意圖、規劃路徑並跨應用調度資源，最終完成任務。

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Step AOS 具備長期記憶與端雲協同處理複雜任務的能力，且所有操作均可審計、可撤回，確保安全可控。

階躍星辰董事長印奇在會後交流中坦言，團隊曾聽到諸多「勸退」聲音，但最終仍決定打造 AI 原生硬體品牌 STEPX。

他還強調，此類硬體核心定義是「無 AI 則無價值」，必須實現模型、軟體、硬體的三位一體融合。選擇手機作為首發形態，是因為其兼具隨身性、屏幕交互與端側算力，仍是未來智能體主設備的最佳載體。

當前智能體發展面臨「記憶牆、決策牆、行動牆」，App 間數據割裂、單一模型難兼顧效率與深度、權限受限無法真正執行任務，而 Step AOS 的設計正是為了攻克這些難題。

在系統層面上，STEP AOS 構建「雙域三步」記憶結構，讓智能體既能理解用戶，又能積累自身知識；在決策上採用靈活的端雲協作模式，簡單任務本地處理，複雜任務由雲端大模型深度思考，並由模型自身判斷路由路徑，而非依賴固定規則。

安全亦是重中之重。Step AOS 提出「可信、可見、可控、可逆」四大原則，在操作審計、權限按需授予及誤操作撤回等方面做了底層保障。

此外，系統將原有功能拆解為「原子化服務」，開放給整個生態，讓智能體能像搭積木一樣調用各類能力。



STEPX Neo 與字節跳動的「豆包手機」類似，但正面臨的最大挑戰是生態。

印奇指出，階躍並不單純追求出貨量，但必須「上規模」，讓早期用戶快速用起來。

目前，階躍已與支付寶、美團、高德、滴滴、京東、百度、微博、WPS 等國內主流 App 達成生態合作，試圖打破應用間的數據壁壘。

印奇將周一的發布會視為「上半場」，並宣布啟動「100 天共同定義計劃」。未來三個月，階躍將聯合 B 站等平台邀請千名創客體驗設備，收集用戶需求，打磨智能體與技能。

他也預期，100 天後的發布會將有更豐富的智能體亮相。

支撐這一切的是階躍強大的模型矩陣。根據該公司在發布會上的介紹，Step Pro 旗艦推理模型參數量將超過 1.5 萬億，即將發布。昨 (12) 日剛推出的 Step Edge 端側基座模型全家桶，在 29 項權威基準評測中位列全球同類模型第一，並在 GUI、智能體等終端任務測試中奪得中國國內榜首。這些模型專為終端客製化，為 STEPX Neo 提供堅實的算力底座。

總體而言，階躍星辰此次發布會，展現其試圖打通智能體「能想能說」到「真能辦事」最後一公里的雄心。儘管 STEPX Neo 的硬體參數尚未公開，且「豆包手機」已先行探路，但階躍在生態推進速度與系統底層創新上展現出了獨特優勢。