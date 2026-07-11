鉅亨網新聞中心 2026-07-11 10:30

AI 投資熱潮今年持續席捲美股，不過資金流向已出現明顯變化。受惠 AI 基礎建設需求爆發，半導體股成為市場最大贏家，費城半導體指數年內累計飆漲 83%，iShares 半導體 ETF(SOXX-US) 漲幅也接近 85%；反觀曾主導美股漲勢的「科技七雄」表現相對低迷，促使華爾街開始重新評估 AI 投資布局，部分策略師認為半導體股漲勢已過熱，現階段反而是重新布局大型科技股的時機。

根據彭博統計，今年上半年萬得科技七雄指數幾乎與年初持平，而標普 500 指數同期上漲 9.3%，兩者相差近 10 個百分點，創下七雄有史以來相對大盤表現第二差的年度開局。

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今年市場資金明顯轉向 AI 基礎建設供應鏈，費城半導體指數年內已累計大漲 83%，科技七雄整體表現甚至落後標普 500 指數逾 300 家成分股，包括 Dollar Tree (DLTR-US) 及 Hubbell (HUBB-US) 等公司。

Mahoney Asset Management 執行長 Ken Mahoney 表示，包括 Meta Platforms (META-US)、亞馬遜 (Amazon.com)(AMZN-US) 及微軟 (Microsoft)(MSFT-US) 等大型科技公司，近年投入大量自由現金流發展 AI 基礎建設，但市場對何時能看見 AI 投資回報率 (ROI) 仍抱持保留態度，因此資金反而流向被視為 AI 軍備競賽直接受惠者的半導體及記憶體族群。

不過，隨著半導體股漲幅持續擴大，部分華爾街大型投行開始呼籲投資人重新檢視科技七雄的投資價值。

摩根士丹利財富管理首席投資官 Lisa Shalett 在最新報告指出，目前半導體族群已出現「嚴重超買」現象，晶片製造商與記憶體供應商訂單持續增加、議價能力提升固然令人印象深刻，但這種態勢未必能長期延續。她表示，目前更適合重新建立 AI 受惠族群的多元配置，逐步增加部分超大型雲端服務商的持股。

她指出，目前市場正逐漸告別單純追求 Token 使用量最大化 (Tokenmaxxing) 的 AI 發展模式，企業開始重視成本效率與混合式 AI 架構(Hybrid AI)，未來更有利於擁有大型雲端平台及客製化 AI 晶片能力的企業，包括 Alphabet (GOOGL-US)、亞馬遜及微軟等業者。

Shalett 認為，在七雄當中，應優先布局具備動態 AI 架構設計能力、雲端服務平台以及客製化 ASIC 晶片機櫃等優勢的企業。

Hamilton Capital Partners 投資長 Alonso Munoz 也表示，若沒有科技七雄重新參與漲勢，標普 500 指數要持續向上推升將更加困難，尤其能源等今年大漲的族群未來也可能面臨獲利了結壓力，因此七雄對整體指數仍具有舉足輕重的影響力。

從估值來看，科技七雄經過今年修正後，吸引力也明顯提升。根據彭博資料，七雄整體本益比已由去年 10 月底的 32.6 倍降至 23.9 倍；上個月相對標普 500 指數的估值溢價縮小至 2.4 倍，接近歷史低點。

摩根士丹利則指出，目前七雄相對其餘 493 檔標普 500 成分股的估值溢價僅約 10%，創十多年來最低，但整體仍具約 45% 的年度獲利成長優勢，因此目前反而呈現「價格便宜、成長仍強」的投資特性。

高盛合夥人 Rich Privorotsky 同樣看好 AI 長期發展，但認為市場目前過度偏重 AI 硬體供應鏈。他指出，一旦 AI 硬體供應逐漸充足，真正具長期價值的將是掌握 AI 平台及雲端服務的企業，而非單純販售硬體的業者。他形容，超大型雲端服務商擁有的是「收費公路」，而非只是行駛其上的汽車。

個股方面，市場也開始重新關注 AI 龍頭輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 的估值。根據市場統計，輝達未來 12 個月預估本益比已降至 18.7 倍，遠低於歷史平均 36.9 倍，也約為近七年低點。

美銀證券近期重申輝達「買進」評等，分析師 Vivek Arya 表示，市場低估輝達的定價能力，不認同外界對其每股盈餘 (EPS) 將遭到壓縮的悲觀看法。他認為，對於一家具備持續成長能力的 AI 龍頭而言，目前約 18 倍的遠期本益比提供極具吸引力的布局機會。

Huntington Bank 股票研究主管 Randy Hare 也表示，考量輝達持續穩定的營收成長與獲利能力，目前股價實際上已遭低估，長期而言股價終將反映企業獲利表現，預期未來幾個月有望重回上升趨勢。

不過，也有市場人士持不同看法。富國銀行投資研究院全球股票及實體資產主管 Sameer Samana 認為，即使七雄持續整理，標普 500 指數仍有機會依靠其他 493 檔成分股完成年底目標，目前扣除七雄後，其餘成分股今年已累計上漲約 14%。