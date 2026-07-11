鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-11 11:00

《Yahoo Finance》報導，Meta(META-US) 股價周五 (10 日) 勁揚 5.9%，今年以來累計漲幅由負轉正。市場看好公司可望開拓多項新的營收來源，有助抵銷 AI 基礎設施的大規模投資成本。

Meta 股價今年稍早一度承壓，主要因市場擔憂公司資本支出持續攀升，以及龐大 AI 投資是否能帶來足夠報酬。

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執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 周四接受《彭博社》專訪時表示，公司正評估將自家 AI 運算能力出租給第三方。

雖然祖克柏並未透露具體商業模式，但 Meta 未來可能採取兩種方式提供服務。其一是類似亞馬遜旗下 Amazon Web Services(AWS)，替客戶代管並運行其他公司的 AI 模型，另一種則是像新興 AI 雲端運算業者 (Neocloud) 一樣，直接出租 AI 晶片及伺服器等資源。

Meta 周三也宣布，將於加拿大興建一座全新資料中心，這將是公司全球第 33 座資料中心。

AI 近年來公司不斷向投資人表示，目前發展最大瓶頸在於運算資源不足，需要更多算力才能滿足快速成長的市場需求。若 Meta 能成功切入雲端運算市場，除了廣告業務外，將有機會打造另一項高成長的新營收來源。

除了資料中心業務外，Meta 周四也推出新一代 AI 模型 Muse Spark 1.1，同時公布收費方案。Meta 對開發者的定價大幅低於 Anthropic 與 OpenAI 等競爭對手，輸入或輸出 Token 的收費都更具價格優勢。

推出全新、高效能 AI 模型，本身就有助於提升投資人對 Meta Superintelligence Labs 的信心。但市場認為，真正值得關注的並非模型本身，而是其極具競爭力的價格策略。

在 AI 模型中，Token 是計算模型處理內容的基本單位，通常代表單字或詞組的一部分。輸入 Token 是使用者向聊天機器人提出的問題，或對 AI 代理下達的指令，輸出 Token 則是 AI 模型所生成的回覆內容。

Meta 表示，Muse Spark 1.1 的 API 收費標準為：每 100 萬個輸入 Token 收費 1.25 美元、每 100 萬個輸出 Token 收費 4.25 美元。

相比之下，Anthropic 的 Opus 4.8 模型，目前每 100 萬個輸入 Token 收費 5 美元，每 100 萬個輸出 Token 收費 25 美元。