鉅亨網編譯陳又嘉
《Yahoo Finance》報導，Meta(META-US) 股價周五 (10 日) 勁揚 5.9%，今年以來累計漲幅由負轉正。市場看好公司可望開拓多項新的營收來源，有助抵銷 AI 基礎設施的大規模投資成本。
Meta 股價今年稍早一度承壓，主要因市場擔憂公司資本支出持續攀升，以及龐大 AI 投資是否能帶來足夠報酬。
執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 周四接受《彭博社》專訪時表示，公司正評估將自家 AI 運算能力出租給第三方。
雖然祖克柏並未透露具體商業模式，但 Meta 未來可能採取兩種方式提供服務。其一是類似亞馬遜旗下 Amazon Web Services(AWS)，替客戶代管並運行其他公司的 AI 模型，另一種則是像新興 AI 雲端運算業者 (Neocloud) 一樣，直接出租 AI 晶片及伺服器等資源。
Meta 周三也宣布，將於加拿大興建一座全新資料中心，這將是公司全球第 33 座資料中心。
AI 近年來公司不斷向投資人表示，目前發展最大瓶頸在於運算資源不足，需要更多算力才能滿足快速成長的市場需求。若 Meta 能成功切入雲端運算市場，除了廣告業務外，將有機會打造另一項高成長的新營收來源。
除了資料中心業務外，Meta 周四也推出新一代 AI 模型 Muse Spark 1.1，同時公布收費方案。Meta 對開發者的定價大幅低於 Anthropic 與 OpenAI 等競爭對手，輸入或輸出 Token 的收費都更具價格優勢。
推出全新、高效能 AI 模型，本身就有助於提升投資人對 Meta Superintelligence Labs 的信心。但市場認為，真正值得關注的並非模型本身，而是其極具競爭力的價格策略。
在 AI 模型中，Token 是計算模型處理內容的基本單位，通常代表單字或詞組的一部分。輸入 Token 是使用者向聊天機器人提出的問題，或對 AI 代理下達的指令，輸出 Token 則是 AI 模型所生成的回覆內容。
Meta 表示，Muse Spark 1.1 的 API 收費標準為：每 100 萬個輸入 Token 收費 1.25 美元、每 100 萬個輸出 Token 收費 4.25 美元。
相比之下，Anthropic 的 Opus 4.8 模型，目前每 100 萬個輸入 Token 收費 5 美元，每 100 萬個輸出 Token 收費 25 美元。
在愈來愈重視 Token 成本效益的 AI 市場中，價格更低的 Muse Spark 1.1，可能吸引不少對成本敏感、但不需要 Anthropic 或 OpenAI 最強大模型運算能力的開發者。
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