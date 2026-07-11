AI競賽變了！企業從比模型大小轉向比成本效率

鉅亨網編譯許家華 2026-07-11 08:50

人工智慧 (AI) 產業競爭正進入新階段。過去兩年，各家科技公司比拚的是模型規模、效能與測試成績，但隨著 AI 逐漸從實驗走向企業實際應用，市場競爭焦點正從「誰擁有最大模型」，轉向「誰能以更低成本、更高效率完成特定工作」，也讓開源模型、混合式 AI 架構及模型調度能力成為下一波競爭核心。

（圖：REUTERS/TPG）

Perplexity 執行長 Aravind Srinivas 接受《CNBC》訪問時表示，如今 AI 模型本身已不再是最終產品，真正重要的是能夠整合不同模型、工具與企業資料來源的協調系統 (orchestration system)。他指出，AI 系統應能依照不同任務，自動選擇最合適的模型，而非一味使用最強大的大型語言模型。

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他表示，客服應用未必需要最昂貴的模型，複雜程式設計可能需要更高階模型，而企業內部例行工作則可交由成本較低的開源模型處理，僅在必要時才切換至更高效能模型。他強調，企業應「針對不同任務使用最適合的模型」。

這股趨勢也反映企業開始更加重視 AI 投資報酬率。隨著美國企業持續控管 AI 支出，過去憑藉最先進模型取得優勢的 OpenAI 及 Anthropic，正面臨新的市場挑戰。

Perplexity 本周展示旗下電腦操作 (computer-use) 產品的新系統，採用中國 AI 公司智譜 (Z.ai) 推出的開源模型 GLM 5.2 作為核心架構，設計理念是由成本較低的模型處理大部分工作，只有在需要更高推理能力時，才調用更強大的模型執行任務。

市場人士認為，這反映整體 AI 市場正在轉向。可供企業自行下載、部署及微調的開源 (Open-weight) 模型，不僅能力快速提升，運行成本也低於大型 AI 實驗室推出的封閉式商業模型。

創投公司 Benchmark 合夥人 Peter Fenton 表示，未來 18 至 24 個月，甚至最快今年底以前，超過 90% 的 AI Token 將可能由開源模型產生，這項原本屬於少數派的觀點，如今正逐漸成為市場共識。

Token 是 AI 模型處理及生成資料的基本單位，也是衡量 AI 運算量的重要指標。

Fenton 指出，隨著開源模型持續進步，大型 AI 模型供應商目前依靠推論 (Inference) 服務建立的高毛利率，未來將面臨越來越大的價格壓力。當企業可以自行部署足夠優秀的開源模型時，就不需要支付大型 AI 公司額外收取的溢價。

他也表示，企業採用開源模型並非只是為了降低成本，針對特定用途微調後的小型模型，在某些情境下不僅速度更快，實際表現甚至優於大型通用模型。

這也是 Benchmark 投資 Ollama 的重要原因之一。Ollama 提供企業與開發者下載、部署及管理開源 AI 模型的平台。

Ollama 執行長 Jeff Morgan 表示，企業真正關心的不只是模型來自哪裡，而是模型在哪裡執行、如何執行。他透露，目前已有超過 85% 的《財富》500 大企業採用 Ollama，包括航空、保險及醫療等高度監管產業。多數企業一開始會先部署靠近自身資料的小型模型，之後再逐步導入更大型的開源模型。

另一方面，開源 AI 快速發展也對美國帶來新的戰略挑戰。目前多款具競爭力的開源模型均來自中國 AI 公司，包括智譜 (Z.ai) 及 DeepSeek，使開源 AI 不再只是商業競爭，更涉及科技政策及國家競爭力。

Srinivas 認為，美國應積極支持開源 AI 發展，因為唯有降低 AI 使用成本，才能讓更多中小企業及美國盟友普遍享有 AI 技術帶來的效益。他表示，若希望 AI 真正普及，開源模式是最有效的方法。

此外，AI 發展方向改變，也可能影響全球科技業正積極推動的大型資料中心建設。過去市場普遍假設，AI 需求將持續集中於部署高階晶片的大型雲端資料中心，但 Srinivas 認為，未來部分 AI 工作可能直接在企業或消費者終端裝置本地執行，僅將高難度任務交由雲端大型模型處理。

分析認為，未來 AI 基礎架構可能演變為混合式模式 (Hybrid AI)，由本地裝置負責日常工作，複雜任務再交由雲端運算，不僅有助降低企業成本，也可能改變未來 AI 算力及資料中心投資方向。