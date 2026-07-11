鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-11 09:45

上海航交所今 (10) 日公布最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，終結連 10 漲，較上周轉為下跌 142.04 點至 3184.83 點，跌幅 4.27%，貨攬業者表示，主要是因美西加班船投入市場，令供給增加所致，但整體運價仍處在相對高檔。

貨攬業者指出，由於有加班船投入市場，美西線運價約從 7500 美元下修至 6400-6600 美元，美東線運價則維持在 8900 美元，歐洲線則維持 5100-5600 美元。

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本周主要航線中，遠東到歐洲每 TEU(標準 20 呎櫃) 下修 86 美元至 3332 美元，跌 2.52%；遠東到地中海每 TEU 跌 156 美元至 4561 美元，跌幅 3.3%。

而遠東到美西每 FEU(標準 40 呎櫃) 運價轉跌 411 美元至 6219 美元，跌幅 6.2%，遠東到美東每 FEU 下跌 162 美元，來到 8134 美元，跌幅 1.95%。

貨櫃航商萬海 (2615-TW) 表示，市場需求升溫中，各大航商陸續實施綜合費率調漲 (GRI) 和旺季附加費 (PSS)，以反映旺季運輸需求增長，市場運力供給仍受到中國華中北，以及新加坡、可倫坡等主要轉運港口壅塞影響，使船舶周轉效率受限。