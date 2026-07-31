〈航運指數〉SCFI終結連3跌 美國線運價暴增逾1成

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-31 17:45

上海航交所今 (31) 日公布最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，終結連 3 跌，來到 3205.97 點，反彈 143.02 點，漲幅 4.67%，四大長程航線運價漲跌互見，歐洲線走跌、美國線則明顯反彈，遠東到美東每 FEU 更飆升 1014 美元，衝破 9000 美元關卡。

四大長程航線運價漲跌互見，美國線明顯反彈。(鉅亨網資料照)

本周主要航線中，遠東到歐洲每 TEU 下跌 116 美元至 3039 美元，跌 3.68%；遠東到地中海每 TEU 跌 162 美元至 4189 美元，跌幅 3.72%。

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不過，遠東到美西每 FEU(標準 40 呎櫃) 運價飆升 694 美元至 6229 美元，彈升多達 12.54%，遠東到美東每 FEU 更飆升 1014 美元，來到 9054 美元，漲幅 12.61%。

法人分析，中東地緣政治緊張局勢使多家航商 8 月起徵收緊急燃油附加費，再加上航商控制艙位，造成需求升溫。