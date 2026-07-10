營收速報 - 德宏(5475)6月營收1.74億元年增率高達160.08％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為8.34億元，累計年增率130.06%。
最新價為192.5元，近5日股價下跌-19.29%，相關電子零組件類指數下跌-9.35%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1634 張
- 外資買賣超：+1545 張
- 投信買賣超：+90 張
- 自營商買賣超：-1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|1.74億
|160%
|-4%
|26/5
|1.81億
|215%
|14%
|26/4
|1.59億
|121%
|15%
|26/3
|1.39億
|105%
|70%
|26/2
|8,174萬
|65%
|-19%
|26/1
|1.00億
|102%
|-11%
德宏(5475-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路基層板,玻璃布之製造加工及買賣業務。前項之原材料,零配組件,製成品之製造加工買賣業務。前項產品之進出口及國內外廠商產品之經銷,投標,報價業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 裕慶-KY打造多元業務開展中 Q2營收11.03億元改寫同期次高
- 宏碁AI應用持續擴大 Q2營收852億元近13年同期新高
- 慶豐富6月營收4.94億元 窗簾線上電商通路營收刷新單月歷史新高
- 麗升上半年營收4.86億元 創近5年同期次高
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇