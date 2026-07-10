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營收速報 - 德宏(5475)6月營收1.74億元年增率高達160.08％

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德宏(5475-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣1.74億元，年增率160.08%，月增率-3.58%。

今年1-6月累計營收為8.34億元，累計年增率130.06%。

最新價為192.5元，近5日股價下跌-19.29%，相關電子零組件類指數下跌-9.35%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1634 張
  • 外資買賣超：+1545 張
  • 投信買賣超：+90 張
  • 自營商買賣超：-1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 1.74億 160% -4%
26/5 1.81億 215% 14%
26/4 1.59億 121% 15%
26/3 1.39億 105% 70%
26/2 8,174萬 65% -19%
26/1 1.00億 102% -11%

德宏(5475-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路基層板,玻璃布之製造加工及買賣業務。前項之原材料,零配組件,製成品之製造加工買賣業務。前項產品之進出口及國內外廠商產品之經銷,投標,報價業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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