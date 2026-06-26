鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-26 19:20

自美伊簽署重啟荷姆茲海峽的臨時和平協議一周後，這條全球能源咽喉要道的通航量出現顯著回升。儘管數據回暖，但目前的通航量仍僅為去年同期水準的 53%。

數據顯示，6 月 15 日至 21 日當周共有 125 艘次通行，創下自 2 月戰爭爆發以來的單周最高紀錄。6 月 24 日單日更有 62 艘商船穿越海峽，顯示各大油輪正爭相在 60 天停火窗口期結束前，運送海灣地區積壓的原油庫存。

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然而，這場脆弱的復甦在周四再添變數。懸掛新加坡國旗的長榮集裝箱船「長喜輪」(Ever Lovely) 在阿曼海岸附近遭到彈藥襲擊，一名美國官員證實此次襲擊由伊朗伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 實施。這是停火協議生效後首宗針對貨船的攻擊事件，直接導致聯合國的人員撤離計畫被迫暫停，部分油輪甚至選擇掉頭折返。

目前，船東正面臨極其複雜的導航與規則挑戰。伊朗方面要求所有船舶必須使用其管控的北部航線並服從調度，否則將採取強制措施；而美國與阿曼則支持另立南部獨立航道，由阿曼發布指引並由美國海軍負責巡邏監控。此外，由於海域佈滿水雷，戰前的常規商用航線至今仍處於封鎖狀態。

航運風險帶來的經濟壓力也成為復甦的重大障礙。單次航行的戰爭險保費已從船體價值的 0.05% 飆升至 0.7% 以上，這被視為對企業商業模式的「極端壓力測試」。

總部位於新加坡的電子產品製造商 Bruce Tan，曾暫停向中東客戶發貨長達 4 個月。他表示，目前已開始恢復通過荷姆茲海峽運輸貨物，但僅小批量運輸，以防海峽再次關閉。Tan 也透過其他通道運輸部分訂單，以防止範海峽再次關閉的風險。

文華航運執行長 Tim Huxley 表示，在缺乏明確具體的安全航行準則前，仍會對海峽保持高度謹慎。