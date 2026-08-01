鉅亨網編譯羅昀玫 2026-08-01 16:10

廣發證券分析師 Jeff Pu 發布報告預估，由於記憶體、儲存晶片及先進製程成本攀升，iPhone 18 Pro 系列上市價格可能較前一代增加 250 至 300 美元，漲幅高於市場先前預期，也可能壓抑消費者換機意願。

蘋果新一代 iPhone 18 Pro 系列售價可能明顯上調。按照這項預測，iPhone 18 Pro 起售價可能升至 1,399 美元，iPhone 18 Pro Max 則可能從 1,499 美元起跳。相較之下，此前市場傳出的漲價幅度多落在 10% 以內，Pu 提出的預估明顯更為激進。

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這波潛在漲價主要與零組件成本上升有關。

除了隨機存取記憶體 (RAM) 與 NAND 快閃記憶體價格走高，iPhone 18 Pro 系列預計採用的 A20 系列晶片，可能導入台積電 (TSM-US) 2 奈米製程，進一步推升晶片成本。

Pu 認為，蘋果近期財報顯示，iPhone 仍是公司營收成長的重要引擎，但若高階機型一次漲價數百美元，可能削弱市場需求，尤其在消費者換機週期持續延長之際，價格敏感度可望進一步升高。

其他研究機構同樣預期新機將漲價，但幅度相對保守。

Counterpoint Research 分析師估計，iPhone 18 Pro Max 的平均售價可能較前代提高約 200 美元，仍低於 Pu 預測的最高 300 美元。

蘋果近期其他產品的定價調整，也為市場提供參考。受到記憶體與儲存成本上漲影響，蘋果先前已調高部分 Mac、iPad 及其他產品售價。其中，11 吋 iPad Pro 售價增加 100 美元至 1,099 美元，13 吋版本則上調 200 美元至 1,499 美元，漲幅約為 15%。

若 iPhone 18 Pro Max 最終漲價 300 美元，依不同儲存容量計算，漲幅最高可能接近 25%，明顯高於部分 iPad Pro 的調價幅度。

這也意味著，蘋果可能面臨如何在維持利潤率與保住高階手機需求之間取得平衡的難題。

為降低零組件漲價帶來的壓力，蘋果據傳已要求面板供應商降低報價，希望透過壓低其他零件的採購成本，抵銷 RAM 與 NAND 價格上漲的影響。