鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-11 09:00

全球燃氣渦輪機供應緊缺加劇，恐衝擊南韓京畿道龍仁與光州兩大半導體產業園的電力配套進度。三星電子龍仁尖端系統半導體產業園總電力需求高達 10GW。

有錢也買不到！燃氣渦輪機全球缺貨 三星、SK海力士半導體園區電力保供拉警報

目前，300 兆瓦以上大型燃氣渦輪機主要由美國 GE Vernova、德國西門子能源、日本三菱重工壟斷，下單後交付週期至少 5 年，南韓唯一本土製造商斗山能源雖積極擴產，仍存在延期風險。業界人士指出，市場供需缺口約 40%，已成明顯的「賣方市場」。

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燃氣渦輪機此輪缺貨主因 AI 資料中心擴建推升全天候用電需求，科技企業自建 LNG 電廠更激化產能競爭。西門子能源已宣布投入 10 億美元擴建美國工廠，斗山能源打算 2028 年前將年產能從 8 台提升至 12 台，2019 年以來累計獲 23 台訂單，其中 12 台供應美國市場。

南韓政府原先規劃 2038 年前透過 6 座 LNG 電廠供應 3GW 電力，但因投產時程提前，配套電廠建設亟需加速，光州西南部半導體產業園用電需求亦達 6.3GW，同樣倚賴液化天然氣 (LNG) 燃氣電廠補給。

三星電子副董事長全永鉉 6 月 30 日向李在明總統匯報時強調，再生能源短期難補缺口，LNG 為最優解方，但燃氣渦輪機採購週期過長是核心障礙。