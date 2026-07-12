鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-12 12:00

1996 年，南韓宏觀經濟數據看似無懈可擊，GDP 成長率 8%、通膨溫和、政府債務僅佔 GDP 不到 8%，但結構性裂痕正在擴大：DRAM 價格暴跌重創出口，財閥連環違約，銀行壞帳攀升，疊加亞洲金融危機引發的外資擠兌，最終導致該國陷入工業化以來最嚴重的衰退。

韓國金融穩定風險評估：股市估值飆至歷史極端 會重演1997年亞洲金融危機嗎？

三十年後，南韓在多個方面與 1996 年時呈現驚人相似性：出口高度依賴半導體 (佔比達 41%，為 1996 年的 2.5 倍)、股市在大幅上漲後急跌 (KOSPI 十四個月漲近四倍後回檔 20%)、外資持股與外債規模處於歷史高位。

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1997 年金融危機的導火線是 1995-96 年 DRAM 價格暴跌近 60%，導致南韓經常帳逆差擴大至 GDP 的 4%，之後高槓桿財閥 (負債權益比高達 400%-500%) 獲利惡化，韓寶鋼鐵、起亞汽車等連環違約，銀行不良資產激增。

最終，泰銖貶值引發的區域性恐慌導致外資擠兌，南韓央行 (BOK) 為守衛當時軟盯住美元的匯率制度耗盡外儲，被迫於 1997 年 12 月放棄干預，韓元半年內貶值超 50%，陷入「資本外流—儲備枯竭—匯率貶值」的死亡螺旋。危機過後，韓國接受 IMF 救助並實施痛苦的改革，1998 年 GDP 萎縮 4.9%，失業率飆升至 8.6%。

與 1996 年相比，南韓對外部衝擊的防禦能力已顯著增強，當前外債佔 GDP 比重雖達 39.6% 的歷史新高，但短期外債佔比降至 9.4%，僅相當於外匯儲備的 40%(1997 年為 2.4 倍)。

更重要的是，南韓已從淨債務國轉為淨債權國，對外淨投資頭寸 (NIIP) 佔 GDP 比重達 39%。

南韓匯率制度自 1997 年底轉為自由浮動，彈性大增，無需消耗寶貴的外儲進行常態化干預，外匯儲備充足率 (ARA) 雖因外資持股市值膨脹而降至 92%，為 2000 年以來最低，但仍遠高於 1996 年的 54%。此外，銀行體系資本充足率與不良率均遠優於金融危機前。

然而，風險並未消失，而是轉移至內部市場。當前最突出的脆弱點在於股市：KOSPI 本益比達 30 倍、市淨率超 2 倍，總市值相當於 GDP 的 267%，均為歷史極值。

更值得警惕的是，南韓券商信用融資餘額在一年半內翻倍至 38.6 萬億韓元歷史峰值，場內槓桿合計超 60 萬億韓元。外資持有 KOSPI 市值比例達 40%，處於歷史高位，意味著一旦風險偏好逆轉，大規模拋售恐引發估值下跌與韓元貶值。所幸，信貸總量增速受控，家庭與企業槓桿率均從峰值回落，降低了系統性風險的傳導強度。

根據專家建構的一項涵蓋外部負債、儲備緩衝、信貸槓桿及市場估值四大維度的「韓國金融穩定指數」，該指數在 1996 年 Q1 飆升至 79 的高位，準確預警隨後的危機，當前指數讀數為 62，其中估值投機領域高達 91 分，是主要風險來源，對外負債與信貸槓桿維度則相對平穩。

基於「在險增長」(GaR) 框架的測算顯示，上述指數每上升 1 分，未來一年 GDP 增速的 5% 分位數 (最壞情景) 將下降 0.11 個百分點，而以當前 62 分的讀數推算，未來一年南韓 GDP 成長的中位數約為 3%，但最壞 5% 情景下將陷入 - 0.1% 的輕度負增長。雖然股市崩盤透過財富效應對消費的直接衝擊預計低於 GDP 的 1%，且銀行體系韌性遠勝於前，但鑑於 5% 的衰退概率已將歷史級別的萎縮納入合理情景邊緣，決策官員仍需保持警惕。