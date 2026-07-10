鉅亨網新聞中心 2026-07-10 18:00

全球記憶體巨擘鎧俠 (Kioxia) 近期在資本市場創造了令人咋舌的奇蹟。自 2024 年 12 月掛牌上市以來，其市值一度飆升至約 56 兆日元 (約 3,460 億美元)，不僅超越豐田汽車成為日本市值最高的上市公司，股價漲幅更累計高達 71 倍。

但回想起來，這家如今身處 AI 賽道最前線的「股王」，在短短九年前卻是老牌大廠東芝 (Toshiba) 為了求生而不得不拋售的邊緣部門。

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東芝史上代價最高昂的錯誤

鎧俠的前身是東芝的記憶體事業部，曾研發出全球第一顆 NAND 快閃記憶體 (Flash Memory)。然而，東芝在 2015 年爆發大規模假帳醜聞，隨後其美國核電子公司西屋電氣 (Westinghouse) 因虧損擴大於 2017 年聲請破產，導致東芝面臨超過 5,000 億日元的資不抵債危機，甚至有被東京證交所強制下市的風險。

為了填補財務黑洞，東芝在 2018 年以 180 億美元將該部門出售給由美國貝恩資本 (Bain Capital) 領銜、包含韓國 SK 海力士在內的企業聯盟。

諷刺的是，記憶體部門在 2017 財年的營業利益便高達 5,000 億日元，以當時的獲利規模來看，東芝若能支撐下去，其實並不需要出售這塊金雞母就能恢復淨資產並保住上市地位。

為何獨立後才能真正飛升？

除了財務壓力，東芝內部的「大公司病」也是限制記憶體業務發展的主因。東芝的核心業務如核電與重電設備，習於以數十年為單位的長期決策；然而，半導體行業屬於極強的景氣循環，需要在景氣低迷時逆勢進行大規模的資本支出 (CAPEX) 投資，才能在回溫時搶占市場。

在東芝體制下，記憶體部門申請投資預算需經過冗長的審核流程，常被不理解市場的高層視為拖累。這導致東芝在競爭中逐漸被三星電子拉開差距。

脫離東芝更名為鎧俠後，公司獲得了更高的靈活性，能夠擺脫官僚體系的束縛，更專注於技術研發與快速應對市場變化。

AI 狂潮：踏中時代最核心的紅利

鎧俠的成功更離不開 AI 時代的推波助瀾。2023 年起，全球生成式 AI 帶動了資料中心的建置需求，這對高性能記憶體 (尤其是企業級 SSD) 產生了爆發性需求。鎧俠在 2026 年第一季的營收環比增幅高達 459.2%，營運利潤也激增 454%。

更具戲劇性的是，當年拖垮東芝的核電事業 (西屋電氣)，如今也因 AI 資料中心對電力的極大渴求而重獲新生，獲得大量訂單。當年東芝視為「燙手山芋」並先後放手的兩大業務，現在恰恰站在了 AI 時代的最中央。

東芝的遺憾與鎧俠的新生

今日的東芝已在 2023 年完成私有化並退市，上一財年雖創下營業利益率新高，但其中高達 60% 的利潤竟是來自持有鎧俠 16% 股份的帳面獲利。