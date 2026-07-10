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全球記憶體巨擘鎧俠 (Kioxia) 近期在資本市場創造了令人咋舌的奇蹟。自 2024 年 12 月掛牌上市以來，其市值一度飆升至約 56 兆日元 (約 3,460 億美元)，不僅超越豐田汽車成為日本市值最高的上市公司，股價漲幅更累計高達 71 倍。
但回想起來，這家如今身處 AI 賽道最前線的「股王」，在短短九年前卻是老牌大廠東芝 (Toshiba) 為了求生而不得不拋售的邊緣部門。
鎧俠的前身是東芝的記憶體事業部，曾研發出全球第一顆 NAND 快閃記憶體 (Flash Memory)。然而，東芝在 2015 年爆發大規模假帳醜聞，隨後其美國核電子公司西屋電氣 (Westinghouse) 因虧損擴大於 2017 年聲請破產，導致東芝面臨超過 5,000 億日元的資不抵債危機，甚至有被東京證交所強制下市的風險。
為了填補財務黑洞，東芝在 2018 年以 180 億美元將該部門出售給由美國貝恩資本 (Bain Capital) 領銜、包含韓國 SK 海力士在內的企業聯盟。
諷刺的是，記憶體部門在 2017 財年的營業利益便高達 5,000 億日元，以當時的獲利規模來看，東芝若能支撐下去，其實並不需要出售這塊金雞母就能恢復淨資產並保住上市地位。
除了財務壓力，東芝內部的「大公司病」也是限制記憶體業務發展的主因。東芝的核心業務如核電與重電設備，習於以數十年為單位的長期決策；然而，半導體行業屬於極強的景氣循環，需要在景氣低迷時逆勢進行大規模的資本支出 (CAPEX) 投資，才能在回溫時搶占市場。
在東芝體制下，記憶體部門申請投資預算需經過冗長的審核流程，常被不理解市場的高層視為拖累。這導致東芝在競爭中逐漸被三星電子拉開差距。
脫離東芝更名為鎧俠後，公司獲得了更高的靈活性，能夠擺脫官僚體系的束縛，更專注於技術研發與快速應對市場變化。
鎧俠的成功更離不開 AI 時代的推波助瀾。2023 年起，全球生成式 AI 帶動了資料中心的建置需求，這對高性能記憶體 (尤其是企業級 SSD) 產生了爆發性需求。鎧俠在 2026 年第一季的營收環比增幅高達 459.2%，營運利潤也激增 454%。
更具戲劇性的是，當年拖垮東芝的核電事業 (西屋電氣)，如今也因 AI 資料中心對電力的極大渴求而重獲新生，獲得大量訂單。當年東芝視為「燙手山芋」並先後放手的兩大業務，現在恰恰站在了 AI 時代的最中央。
今日的東芝已在 2023 年完成私有化並退市，上一財年雖創下營業利益率新高，但其中高達 60% 的利潤竟是來自持有鎧俠 16% 股份的帳面獲利。
東芝的故事成為了「短期求生壓倒長期主義」的經典敗局案例，而鎧俠則藉由擺脫舊體制並搭上 AI 順風車，成功翻身成為日本企業的新標竿。
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