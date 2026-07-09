鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-10 06:30

《Investing.com》報導，美國晶片股周四 (9 日) 全面反彈，收復本周稍早部分跌幅。此前中國半導體類股大漲，幫助市場情緒回穩，加上消息指出，Meta Platforms(META-US)計劃在明年將 AI 運算能力提升一倍，並預計自研 AI 晶片將於 9 月開始量產，進一步緩解了市場對 AI 資本支出放緩的擔憂。

晶片股強勁反彈！AMD漲超5%，Meta擬倍增AI運算容量(圖：Shutterstock)

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這波漲勢一開始受到中國半導體股強勁反彈的帶動。由於市場高度關注中國記憶體大廠長鑫存儲 (CXMT) 即將上市，投資人情緒明顯改善。

中國中證半導體指數當天收盤大漲 8.8%。長鑫存儲宣布，將於 7 月 15 日開始詢價，準備在上海證券交易所進行首次公開募股 (IPO)，預計募資 295 億人民幣 (約 43.4 億美元)。

同時，Meta 的最新消息也進一步提振 AI 交易。就在上周，AI 晶片股曾出現一波賣壓，因《彭博社》報導指出，Meta 計劃成立類似「Neocloud」的新業務，向外部企業出租旗下資料中心的運算能力。當時市場一度解讀為，Meta 可能不再需要持續大規模擴建 AI 基礎設施，代表超大型雲端業者的 AI 投資可能開始降溫。

但最新消息顯示，市場先前可能誤解了 Meta 的策略。據《路透社》報導，Meta 並沒有放慢 AI 投資腳步，反而正持續加碼建設大型 AI 基礎設施，並提前鎖定未來數年的供應鏈資源。

Meta 預計 2026 年將部署 7GW 的 AI 運算能力，而到了 2027 年，將進一步擴充至 14GW，等於一年內再翻倍。

Meta 預估今年在 AI 基礎設施上的資本支出最高可達 1,450 億美元。在大型科技公司今年預計合計超過 7,000 億美元的 AI 投資中，Meta 將占相當大的比重。

根據一份公司內部備忘錄，Meta 自行研發的 AI 晶片代號為 「Iris」，主要採用客製化晶片設計，目的是提升旗下 Facebook、Instagram 等 AI 社群平台的運算效率。報導指出，Iris 晶片僅花了 6 周便完成測試，而且測試期間沒有發現任何重大問題。

Meta 也已與多家供應商簽訂多年期供貨合約，包括與三星電子 (Samsung Electronics) 簽署記憶體晶片供應協議、與 SanDisk 合作提供快閃記憶體，以及與住友電氣工業 (Sumitomo Electric) 合作供應光纖設備。

這波反彈距離全球晶片股大跌僅僅兩天。當時三星電子雖公布優於預期的財報，股價卻意外重挫，引發全球半導體股同步回檔。部分分析師認為，主要原因在於市場早已提前反映利多消息，因此出現「利多出盡」賣壓。