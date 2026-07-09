鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-07-10 05:39

美股週四 (9 日) 全面收高，投資人將焦點重新放回人工智慧 (AI) 題材，淡化美國與伊朗衝突升溫帶來的不安情緒。韓國記憶體大廠 SK 海力士 (SK Hynix) 即將赴美上市，也帶動半導體股走強，那斯達克指數收漲 1.3%。

道瓊工業指數上漲 140.98 點 (0.27%)，收 52,175.89 點；標普 500 指數上漲 60.24 點 (0.81%)，收 7,541.78 點；那斯達克綜合指數上漲 336.24 點 (1.30%)，收 26,206.89 點。

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國際油價回吐前一日部分漲幅，投資人正逐步消化中東局勢帶來的影響。

美伊再爆大規模互轟，美軍空襲約 90 個伊朗目標，伊朗則反擊美國盟友位於中東的據點，但美國總統川普宣稱伊朗已致電尋求達成協議，使得市場反應相對冷靜。根據卡達與巴基斯坦官員說法，兩國調停人員也正努力促成美伊重返談判桌。

市場焦點轉向 AI 題材。SK 海力士預計週五在那斯達克掛牌，其美國存託憑證 (ADS) 週四完成定價，市場傳出認購需求達可供認購股份的 7 倍，顯示投資人對 AI 記憶體需求仍具信心，也帶動美光、Marvell(MRVL-US) 與 SanDisk(SNDK-US) 等晶片股買氣。

經濟數據方面，美國上週首次申請失業救濟金人數與前一週相比變化不大，顯示就業市場仍維持穩定，也提供市場評估聯準會 (Fed) 未來利率政策的新依據。

美股週四 (9 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數上漲 139.02 點，或 0.27%，報 52,487.41 點。

那斯達克指數上漲 336.24 點，或 1.30%，報 26,206.89 點。

S&P 500 指數上漲 60.93 點，或 0.81%，報 7,543.64 點。

費城半導體指數上漲 385.04 點，或 3.06%，報 12,960.00 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 187.17 點，或 1.08%，報 17,511.28 點。

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭漲多跌少。Meta (META-US) 強升 4.70%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.90%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.40%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.27%；Alphabet (GOOGL-US) 則下跌 0.84%。

台股 ADR 漲跌互見。日月光 ADR (ASX-US) 勁揚 8.31%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.53%；台積電 ADR (TSM-US) 幾乎持平；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.90%。

企業新聞

美光 (MU-US) 喜漲逾 4% 至每股 991.64 美元。公司宣布將投資最高 30 億美元，以強化美國半導體供應鏈生態系。

派拉蒙天舞公司 (PSKY-US) 跌幅超 4% 至每股 9.33 美元。《路透》引述知情人士報導，美國多個州政府正準備針對該娛樂集團收購 Warner Bros. Discovery (WBD-US) 一案提出反壟斷訴訟。

Salesforce (CRM-US) 跌逾 2% 至每股 162.50 美元，此前 KeyBanc Capital Markets 將其評等由「加碼」下調至「中立」，並撤銷目標價。分析師 Jackson Ader 指出，目前難以看到 Salesforce 未來上漲動能的證據。

百事 (PEP-US) 第二季財報好壞參半，經調整後每股盈餘 2.20 美元，低於 LSEG 統計分析師預估的 2.21 美元；營收 241.8 億美元，高於市場預估的 239.5 億美元，該股週四走低逾 3% 至每股 137.86 美元。

Costco (COST-US) 摔超 4% 至每股 912.97 美元。公司公布 6 月同店銷售成長放緩，6 月同店銷售年增 8.8%，低於 5 月的 12.5% 增幅。

Qiagen (QGEN-US) 股價狂飆超 10% 至每股 41.99 美元。《彭博》引述知情人士報導，包括 EQT、AllianceBernstein (AB-US) 與 KKR (KKR-US) 等投資機構有意收購這家分子診斷公司。部分潛在買家表示，若正式提出收購，可能考慮每股至少 50 美元的報價。

華爾街分析

Verdence 投資長 Megan Horneman 表示，當前局勢「高度通膨且高度不確定」，可能很快結束，也可能擴大成更嚴重事件。她建議投資人維持全球股票配置的多元化。

Horneman 認為，市場接下來仍將維持波動，因投資人可能已對美伊衝突「時好時壞」的節奏有些麻木。她也指出，目前股市水準可能尚未反映聯準會今年下半年至少升息一次的風險。

她表示，這場衝突正加劇今年剩餘時間的通膨問題，而且「不只是油價」。雖然人工智慧 (AI) 投資長期可能抑制通膨，但短期來看，大量 AI 投資、強勁經濟成長以及消費者持續支出，都可能推升通膨壓力。