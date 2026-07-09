和椿Q2、H1營收齊創同期新高 受惠半導體需求旺盛訂單持續加溫

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-09 20:30

AI 與機器人自動化解決方案專家和椿 (6215-TW) 今 (9) 日公布 6 月營收為 2.79 億元、月減 4.01％、年增 30.49％；第 2 季合併營收為 9.02 億元、季增 16.7％、年增 49.73％；累計今 (2026) 年上半年合併營收為 16.75 億元，年增 53.74％，和椿在 6 月、第 2 季及上半年營收齊步創歷史同期新高。

和椿董事長張以昇(左1)。(圖:和椿提供)

和椿表示，6 月營收較上 (5) 月下滑，主要因部分訂單原料供貨時程遞延、出貨延至下月，但在半導體產業與智慧自動化升級浪潮下，單月營收仍年增三成。

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和椿第 2 季營收季增、年增因受惠於全球晶圓代工與先進封裝大舉擴產的剛性需求，帶動公司自主研發整合能力的半導體後段製程關鍵自動化子系統整合與設備訂單攀升，堆疊該產品事業第 2 季營收季增 33.16％、年增 94.13％，不僅是和椿營運規模放大的主因，加上後段製程相關設備在手訂單持續增溫，也凸顯和椿在半導體產業生態鏈中隱形冠軍。

面對全球高齡化與少子化衍生的勞動力短缺困境，和椿表示，公司以「機器為人」為使命，積極布局功能型 AMR 機器人及未來可期的人形機器人領域，正迎來龐大的市場前景，目前無論是高階智慧製造或傳統零售領域，對廠內物流、重物搬運、產線自動化銜接等「功能型 AMR 機器人」應用需求均呈快速成長。旗下功能型 AMR 機器人產品，近 2 年已寫下業績快速成長 5 倍的驚人曲線， 2026 年上半年的出貨量更是年增 31.14％，展現商業化實力。

展望今年下半年，和椿維持審慎樂觀看法，隨著全球晶圓代工與先進封裝擴廠增產的資本支出投入，以及 AI 基礎建設、智慧物流與搬運等需求增加，和椿「子系統整合與設備」與「機器人解決方案」接單動能與量體可望持續強勁，帶動全年整體營運表現。