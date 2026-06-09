和椿5月營收年增37.91％ 機器人出貨強勁 單月、前5月營收雙創同期新高

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-09 18:33

AI 與機器人自動化廠和椿 (6215-TW) 今 (9) 日公布 5 月營收 2.9 億元、月減 12.59%、年增 37.91％，累計今 (2026) 年前 5 月合併營收為 13.96 億元，年增 59.42％。和椿在 AI 基礎建設、高階半導體智慧製造需求持續噴發及功能型機器人出貨豐收強勁帶動下，也帶動 5 月及前 5 月營收雙雙刷新歷史同期新高。

和椿董事長張以昇(前排右1)。(圖:和椿公司提供)

和椿表示，5 月及前 5 月業績也展現公司自「傳統半導體自動化零組件銷售」轉型為「高附加價值 AI 智慧機器人整合解決方案商」後的營運爆發力。

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和椿新上任董事長張以昇，帶領跨部門開發與行動小組，正以「一站式解決方案產品組合」全面擴大公司的營運市場版圖，目前在手訂單來看，不僅是設備與模組的訂單需求持續創新高，機器人及其他主力產品線也已成功切入包括 AI 基礎建設、AI 伺服器、高階半導體與電子產業等高階智慧製造之重要供應鏈地位。

以實際落地案例來看，和椿目前推出的搬運機器人方案，精準切入電腦周邊製造業線邊短途頻繁搬運的作業痛點，藉先進感知系統實現快速部署，地圖建置時程僅需 2 天，大幅降低人力搬運需求；也電線電纜傳產工廠中實現跨樓層作業，透過梯控系統整合及開放 API 與自研派車系統、MES 系統串接，形成完整的自動化調度架構。

和椿表示，上述應用為客戶創造年化 ROI(投資報酬率) 逾 200%、半年內回收投資成本的具體效益。

展望未來，張以昇表示，已將自身精準定位為「以 AI 與機器人為核心的解決方案提供者」，並以推動智慧科技走入每個產業角落為願景，搶攻結構性缺工背後的永續商機，規劃以「雙生命曲線」並進的多元引擎經營模式，全面擴大市場可服務市場覆蓋率。