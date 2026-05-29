鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-29 20:18

AI 與機器人自動化解決專家和椿 (6215-TW) 今 (29) 日舉辦今 (2026) 年股東常會，會中承認也通過去年營運報告書及財報、盈餘分派案。因和椿本屆董事任期因於下 (6) 月 8 日屆滿，股東會上也全面改選董事會成員，新任董事長由原副董事長張以昇接任；原董座程天縱將以榮譽董事長暨首席策略顧問的角色，為公司提供策略方向。

此次和椿改選董事 (含獨董) 依公司章程，選出董事 7 席 (含獨董 3 席)，新當選之董事包括程天縱、張以昇、和椿行銷法人代表朱鋑隆、李正模，3 席獨董則由劉冠廷、李國瑜、張嵐欣擔任，新董事任期 3 年，自今年 5 月 29 日至 2029 年 5 月 28 日。

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股東大會結束後，和椿旋即召開董事會，帶領和椿度過營運低谷並迎來轉型的程天縱正式交棒，由原副董張以昇獲推選新任董事長。和椿表示，此次世代交替不僅象徵和椿邁入全新的發展里程碑，更宣示公司已全面從傳統自動化設備零組件供應商，成功蛻變為高附加價值的「AI 智慧機器人整合解決方案商」的領航者。

和椿在過去 2 年展現了驚人的營運爆發力與強韌度，去 (2025) 年全年合併營收為 24.96 億元、年增 50.1％，受惠於 AI 基建、AI 伺服器等下游產業對高階自動化設備與模組之強勁需求，帶動高階半導體與電子產業高階智慧製造對於和椿之設備與模組、機器人及其他主力產品線需求齊揚。

和椿在公司成本與費用嚴控、供應鏈管理效益提升、接單結構調整等多重努力下，挹注和椿去年稅後淨利為 1.72 億元，EPS 為 2.08 元，2025 年資產報酬率、股東權益報酬率分別為 7.28％、11.04％。

程天縱表示，舞台已經搭好，和椿準備展翅高飛。也強調 2023 年臨危受命接下重擔，是對摯友、和椿創辦人張永昌先生一份承諾，這 3 年來，經歷了營運與營收谷底的陣痛期，但透過重新定位市場策略、推動組織轉型，成功將和椿從過去單純銷售標準化零組件的賣饅頭模式，升級為深入了解客戶需求、提供客製化智慧解決方案的賣蛋糕模式，看到和椿也實現營運的 V 型反轉，也在 AI 與人形機器人領域站穩了不可取代的戰略位置。

張以昇接下重擔後表示，過去 3 年，在程董帶領下，公司注入了跨國企業的高階管理思維，為和椿轉型為機器人整合專家奠定深厚根基，他將沿著現行策略主軸，帶領經營團隊以更穩健踏實的步伐推動落地。