〈台塑四寶業績〉台化、台塑化6月營收年月雙增 南亞電子材料不受景氣影響年增31.8%

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-09 18:28

台塑 (1301-TW) 集團今 (9) 日公告 6 月營收、今 (2026) 年第 2 季及上半年獲利展望，其中台化 (1326-TW) 及台塑化 (6505-TW)6 月營收繳出年月雙增，南亞 (1303-TW) 則因電子材料未受地緣衝突、原料波動影響，在售價逐月調漲下，年增達 31.8%。

台化、台塑化6月營收年月雙增，南亞電子材料不受景氣影響年增31.8%。(鉅亨網資料照)

南亞 6 月營收為 271.3 億元、月減 5.9%、年增 31.8%，累計上半年營收 1522.4 億元、年增 16%。南亞指出，因電子材料業務未受地緣政治干擾，公司在 IC 載板、銅箔基板、玻纖布 (絲) 之產能利用率皆比去年同期顯著提高，在銷售量、價均大幅增長下，也為公司帶來可觀的營收與獲利。

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台化 6 月營收 276.66 億元、月增 1%、年增 11.6%，上半年累計營收 1,689.04 億元、年增 10.8%。台化因受 ARO-3 定檢結束後復車，加上 PX、萃餘油及苯酚等產品產銷增加帶動業績，但台化也強調，6 月中旬過後，未來美伊和平協議後油價及石化原料價格快速回落，加上部分同業削價競爭，客戶採購轉趨保守，後續產品價格仍面臨壓力。

台塑化 6 月營收為 636.83 億元、月增 10.2%、年增 18.5%，上半年累計營收 3449.72 億元，年增 8.2%。台塑化指出，6 月煉油事業營業額比上月增加 18%，加上煉廠完成歲修、原油陸續到貨，帶動煉製量及產品銷售量同步增加，也抵銷油價下跌對售價的影響。