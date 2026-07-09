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營收速報 - 2026年7月10日台股大型公司6月營收一覽（新增104家）

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本次公布6月營收一覽

截至台北時間2026年7月10日07:55，彙整前一日公布6月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計175家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
潤隆-建材營造業 30.67億 162537.3%
遠雄-建材營造業 19.92億 2513.5%
至上-電子通路業 616.29億 231.2%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
遠雄-建材營造業 19.92億 208.1%
力鵬-紡織纖維 31.22億 93.2%
潤隆-建材營造業 30.67億 74.8%
6月已公布營收一覽

截至目前，已公布6月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達175家。其中營收年增大於 25％有72家，年增小於-20％有13家。

6月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 72家
大於50億 >= 0% 57家
大於50億 < 0% 33家
大於50億 <= -20% 13家

6月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
潤隆-建材營造業 30.67億 162537.3%
鑽石生技-其他業 22.07億 4396.6%
遠雄-建材營造業 19.92億 2513.5%
台汽電-油電燃氣業 67.22億 1719.5%
南亞科-半導體業 293.88億 621.3%

6月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
鑽石生技-其他業 22.07億 218.6%
遠雄-建材營造業 19.92億 208.1%
北極星藥業-KY-生技醫療業 381萬 137.8%
力鵬-紡織纖維 31.22億 93.2%
愛山林-建材營造業 9.48億 76.4%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股營收速報台股營收6月營收建材營造業潤隆建材營造業潤隆

相關行情

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潤隆30.1+0.17%
遠雄64.7+1.09%
至上85-0.47%
力鵬8.38-3.12%
鑽石生技20.75-1.43%
台汽電76-2.19%
南亞科435.5+9.97%
北極星藥業-KY13-2.99%
愛山林52.8+0.00%

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