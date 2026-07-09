營收速報 - 2026年7月10日台股大型公司6月營收一覽（新增104家）
鉅亨網新聞中心
本次公布6月營收一覽
截至台北時間2026年7月10日07:55，彙整前一日公布6月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計175家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|潤隆-建材營造業
|30.67億
|162537.3%
|遠雄-建材營造業
|19.92億
|2513.5%
|至上-電子通路業
|616.29億
|231.2%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|遠雄-建材營造業
|19.92億
|208.1%
|力鵬-紡織纖維
|31.22億
|93.2%
|潤隆-建材營造業
|30.67億
|74.8%
6月已公布營收一覽
截至目前，已公布6月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達175家。其中營收年增大於 25％有72家，年增小於-20％有13家。
6月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|大於50億
|>= +25%
|72家
|大於50億
|>= 0%
|57家
|大於50億
|< 0%
|33家
|大於50億
|<= -20%
|13家
6月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|潤隆-建材營造業
|30.67億
|162537.3%
|鑽石生技-其他業
|22.07億
|4396.6%
|遠雄-建材營造業
|19.92億
|2513.5%
|台汽電-油電燃氣業
|67.22億
|1719.5%
|南亞科-半導體業
|293.88億
|621.3%
6月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|鑽石生技-其他業
|22.07億
|218.6%
|遠雄-建材營造業
|19.92億
|208.1%
|北極星藥業-KY-生技醫療業
|381萬
|137.8%
|力鵬-紡織纖維
|31.22億
|93.2%
|愛山林-建材營造業
|9.48億
|76.4%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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