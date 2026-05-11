鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-11 12:17

智慧機器人廠和椿 (6215-TW) 今 (2026) 年首季受惠於設備與模組、機器人及其他主力產品線營收齊揚，單季稅後純益 9,430.4 萬元、季增 41.28%、年增 212%，單季 EPS 繳出 1.14 元的亮眼表現，光是今年第 1 季的獲利，就已經達到去年全年 EPS 2.08 元 的 54.8％。

和椿第 1 季營收為 7.73 億元、季增 10.14%、年增 58.7%；稅後純益 9,430.4 萬元、季增 41.28%、年增 212%；營業毛利 2.31 億元、年增 101.2%。近期公告 4 月營收為 3.32 億元、季增 6.96%、年增 86.85%，累計今 (2026) 年前 4 月合併營收為 11.06 億元、年增 66.2％，不僅繳出年月雙增，也雙雙創下歷史同期新高紀錄。

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在機器人布局部分，和椿表示，隨著輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳揭示「機器人時代」正式降臨，全球產業鏈正迎來從虛擬 AI 邁向物理 AI 的新世代，和椿表示，從傳統設備與零件供應商，成功升級為 AI 智慧機器人整合解決方案商，關鍵在於長期深耕自動化、智慧製造、機器手臂及相關核心零組件與模組設備領域，累積深厚技術實力與場域整合經驗。

和椿強調，目前已與全球知名服務型機器人品牌普渡及優必選等業者建立戰略合作關係，旗下機器人產品涵蓋清潔、安防、工業搬運等應用場域，其核心運算平台已逐步 導入輝達邊緣 AI 運算晶片，將高效能 AI 算力導入智慧工廠、智慧商辦、智慧旅館等多元場景。