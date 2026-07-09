〈港股盤後〉恒指收跌0.7% 半導體概念逆勢走強

鉅亨網新聞中心 2026-07-09 16:41

港股主要指數周四 (9 日) 表現分歧，恒生指數早盤衝高後午後震盪回落，最終收跌 0.70%，報 24030.18 點。恒生科技指數微漲 0.01%，收於 4731.56 點，國企指數跌 1.08%。大市全日成交額顯著放大至 3772.48 億港元。

恒指收跌0.7% 半導體概念逆勢走強(圖:shutterstock)

半導體與存儲板塊成為當日市場最大亮點，呈現集體噴發態勢。其中，中芯國際大漲 10.22%，華虹宏力漲超 8%，聯想集團漲 7.7%。存儲概念股更為強勢，兆易創新飆升 21.75%，瀾起科技漲 19.4%。板塊走強的核心動力來自 AI 算力需求與國產替代預期共振，加上長鑫科技啟動 2026 年以來規模最大的 A 股 IPO，激發了市場對半導體產業鏈的資產重估。

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相較之下，航空與汽車股表現低迷。由於地緣政治危機升溫，歐盟建議避開中東領空，加上國際油價因戰火風險飆漲 7%，航司成本壓力劇增，中國國航跌近 7%。汽車股則受 6 月乘用車零售銷量同比下滑 23.2% 影響，蔚來、吉利汽車跌幅均超過 4%。此外，茶飲概念股如古茗、蜜雪集團也因行業存量競爭加劇而集體走低。

新股與個股方面，齊雲山食品首日掛牌表現驚人，收盤大漲 162.5%。然而，普源精電在調入港股通首日重挫 37.4%，MINIMAX-W 則在解禁首日大跌約 18%。

展望後市，華泰證券認為，7 月的港股市場風格可能由先前的極端結構性行情，轉向「攻防平衡」。資金預計會繼續聚焦於「景氣改善」與「業績兌現」的方向，交運板塊中具備中報確定性的快遞物流，以及具備防禦屬性（高股息吸引力）的公路板塊值得關注。