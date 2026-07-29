鉅亨網新聞中心 2026-07-29 16:41

港股主要指數周三 (29 日) 走高，延續連日漲勢，恒生指數今日收盤上漲 1.96% 或 491 點，站上 25,807.92 點，盤中最高一度漲逾 500 點；恒生科技指數收漲 2.84%，報 4,864.73 點，國企指數上揚 2.22%。今日大市成交額顯著放大至 3,122.3 億港元，反映市場交投氣氛熱絡。

盤面上，汽車股與科網股成為推動大市上行的核心動力。受人形機器人佈局及產能交付預期帶動，汽車板塊普漲，理想汽車表現最為強勁，收盤漲幅達 9.9%；零跑汽車緊隨其後，大漲 9.5%。

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科網巨頭方面，小米集團受惠於政策利好及新消費需求修復，股價飆升 8.95%，報 31.88 港元，成交額達 151.54 億港元；騰訊控股收漲 4.29%，成交額領跑全港。此外，新消費概念股如布魯可因獲機構看好出海前景，強勢上漲 15.93%。

與大盤走勢相反，存儲概念股今日遭遇滑鐵盧。核心原因在於 SK 海力士第二季營運利潤雖創紀錄，但仍低於市場預期，加上韓國股市觸發熔斷影響情緒，導致南方兩倍做多海力士大幅崩跌 13.99%。同時，由於市場對 AI PCB 遠期產能過剩的擔憂升溫，PCB 概念股集體回調，芯碁微裝重挫 15.8%。