鉅亨網新聞中心
港股主要指數周三 (29 日) 走高，延續連日漲勢，恒生指數今日收盤上漲 1.96% 或 491 點，站上 25,807.92 點，盤中最高一度漲逾 500 點；恒生科技指數收漲 2.84%，報 4,864.73 點，國企指數上揚 2.22%。今日大市成交額顯著放大至 3,122.3 億港元，反映市場交投氣氛熱絡。
盤面上，汽車股與科網股成為推動大市上行的核心動力。受人形機器人佈局及產能交付預期帶動，汽車板塊普漲，理想汽車表現最為強勁，收盤漲幅達 9.9%；零跑汽車緊隨其後，大漲 9.5%。
科網巨頭方面，小米集團受惠於政策利好及新消費需求修復，股價飆升 8.95%，報 31.88 港元，成交額達 151.54 億港元；騰訊控股收漲 4.29%，成交額領跑全港。此外，新消費概念股如布魯可因獲機構看好出海前景，強勢上漲 15.93%。
與大盤走勢相反，存儲概念股今日遭遇滑鐵盧。核心原因在於 SK 海力士第二季營運利潤雖創紀錄，但仍低於市場預期，加上韓國股市觸發熔斷影響情緒，導致南方兩倍做多海力士大幅崩跌 13.99%。同時，由於市場對 AI PCB 遠期產能過剩的擔憂升溫，PCB 概念股集體回調，芯碁微裝重挫 15.8%。
中信證券指出，港股方面，在估值優勢、資金結構改善及空頭回補空間支撐下，正成為全球資金從高擁擠交易轉向低估價值資產的重要承接市場之一。
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