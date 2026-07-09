鉅亨網新聞中心 2026-07-09 13:40

港股市場在經歷了一段時期的 IPO 狂歡後，真正的挑戰——大規模解禁期正隨之而來。根據浦銀國際數據顯示，2026 年 7 月與 9 月將迎來港股解禁的高峰期，涉及市值分別高達 3000 億港元及 5000 億港元。這場規模宏大的資金撤離行動，正讓香港中環的投資者們陷入一場「誰先跑誰贏」的無聲競賽。

港股解禁潮大考 3000億港元賣壓來襲 「誰先離場」成生存賽(圖:shutterstock)

基石投資者急於鎖利

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對於許多在過去一年積極參與 IPO 獲利的基金而言，解禁意味著投資閉環的完成。多家頭部基金透露，今年已退出的項目收益普遍達 50-60%，部分表現優異者甚至接近 80%。在利潤豐厚的情況下，許多市場化基石投資者表示，解禁後賣出是「自然選擇」，唯有將帳面浮盈轉化為現金才是真實收益。

以近期解禁的明星公司為例，智譜 (02513-HK) 在 7 月 8 日解禁首日成交額激增至 169 億港元，顯著高於平日水準。儘管有部分國資背景股東聲明持續持有，且股價意外上漲 13%，但市場普遍認為這並不代表壓力消失。另一家 AI 獨角獸 MiniMax 則面臨更大衝擊，其解禁股份佔比高達 63%，股價已從 3 月份的高點大幅跌落至 7 月初的 323 港元。

「關係型」IPO 的隱憂與退出約束

據《騰訊財經》報導指出，港股 IPO 市場近期出現不少「非市場化項目」，這些項目往往依靠關係兌換額度。這導致在解禁期臨近時，退出節奏往往受到非市場因素干預。

例如，部分公司創始人會透過私下關係勸阻基金退出，甚至有券商在解禁窗口期以「系統維護」為由限制交易，以維持股價穩定。這種人為干預雖然短期內緩解了拋壓，卻也增加了市場的流動性焦慮。

接盤資金匱乏

報導指出，目前的關鍵問題在於：誰來接盤？ 儘管港股通南向資金曾創流入紀錄，但 2026 年以來已明顯降溫，5 月甚至出現淨流出。與此同時，海外投資者對港股的配置仍保持謹慎，其亞洲配置重心主要集中在南韓、日本及台灣的 AI 產業鏈 (如台積電、SK 海力士)。