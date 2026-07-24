〈港股盤後〉恒指失守25000關口 科技與PCB板塊領跌

鉅亨網新聞中心 2026-07-24 16:37

港股主要指數周五 (24 日) 集體走低，全天維持窄幅震盪態勢。恒生指數收盤報 24,963.23 點，跌幅 0.98%，正式失守 25,000 點整數大關，該位置已被視為近期成交密集的關鍵點位。同時，恒生科技指數表現疲軟，收報 4,629.51 點，跌幅達 1.47%；國企指數則收跌 0.98%。

恒指失守25000關口 科技與PCB板塊領跌(圖:shutterstock)

盤面上，大型科網股普遍下挫。阿里巴巴 - W 跌逾 4.26%，騰訊控股、百度、快手及嗶哩嗶哩等跌幅均超過 2%。PCB（印刷電路板）概念股跌勢尤為慘烈，建滔積層板與建滔集團雙雙跌逾 7%，芯碁微裝更重挫超過 9%。市場分析指出，由於龍頭企業持續擴產，遠期產能過剩風險引發核心擔憂，加上上遊銅箔行業結構性過剩壓縮了中遊利潤空間，導致該板塊估值集體出清。

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儘管大盤走低，本地銀行股表現亮眼。中銀香港逆勢上漲近 6%，創下歷史新高；東亞銀行、大新銀行等表現突出。芯片與 AI 板塊局部活躍，瀾起科技漲逾 6.6%，智譜則受政策利好刺激上漲超過 5%。