〈港股盤後〉恒指失守25000關口 科技與PCB板塊領跌
鉅亨網新聞中心
港股主要指數周五 (24 日) 集體走低，全天維持窄幅震盪態勢。恒生指數收盤報 24,963.23 點，跌幅 0.98%，正式失守 25,000 點整數大關，該位置已被視為近期成交密集的關鍵點位。同時，恒生科技指數表現疲軟，收報 4,629.51 點，跌幅達 1.47%；國企指數則收跌 0.98%。
盤面上，大型科網股普遍下挫。阿里巴巴 - W 跌逾 4.26%，騰訊控股、百度、快手及嗶哩嗶哩等跌幅均超過 2%。PCB（印刷電路板）概念股跌勢尤為慘烈，建滔積層板與建滔集團雙雙跌逾 7%，芯碁微裝更重挫超過 9%。市場分析指出，由於龍頭企業持續擴產，遠期產能過剩風險引發核心擔憂，加上上遊銅箔行業結構性過剩壓縮了中遊利潤空間，導致該板塊估值集體出清。
黃金股同樣集體下挫，紫金礦業跌逾 3%，靈寶黃金跌逾 5%。主要原因在於中東局勢威脅推高油價，導致美國國債殖利率升至年內高位，10 年期美債殖利率一度觸及 4.7%，市場對聯準會下周升息的預期再度升溫。此外，內房股跌幅居前，綠城中國跌逾 6%，反映市場對房地產修復進度的信心仍待夯實。
儘管大盤走低，本地銀行股表現亮眼。中銀香港逆勢上漲近 6%，創下歷史新高；東亞銀行、大新銀行等表現突出。芯片與 AI 板塊局部活躍，瀾起科技漲逾 6.6%，智譜則受政策利好刺激上漲超過 5%。
展望後市，華泰證券認為，2026 年 AI 產業將由預訓練轉向商業化落地，推理算力需求將加速增長，半導體製造與先進封裝仍是關鍵投資主線。同時，市場正密切關注 7 月政治局會議是否會推出更具針對性的擴內需政策，以支撐經濟與大市情緒。
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