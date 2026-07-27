鉅亨網新聞中心 2026-07-27 16:34

港股主要指數周一 (27 日) 集體走強，延續近期升勢。截至收盤，恒生指數收報 25,207.18 點，上漲 0.98%；恒生科技指數收漲 1.57% 報 4,702.05 點，國企指數漲 1.14%。大市全天成交金額擴大至 2,105 億港元，市場交投熱絡。

今日港股高開 30 點後曾小幅回軟至 24,938 點，但隨著內地最新經濟數據登場，買盤隨即湧入，推動大市一舉重上兩萬五大關。午後漲幅進一步擴大，恆指一度最高升至 25,276 點，順利突破 100 日移動平均線。

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PCB 概念股集體噴發：受 AI 算力需求爆發帶動，高端印制電路板（PCB）供不應求，價格持續飆升，頭部廠商訂單據傳已鎖定至 2027 年。其中，芯碁微裝大漲逾 19%，建滔積層板亦漲逾 6.5%。

大型科技股多數上揚，小米集團因表現強勁收漲 7.34%，領銜成交額榜首。美團與騰訊控股分別上漲 3.00% 及 1.93%。

美伊局勢緩和導致國際油價重挫，WTI 原油一度跌破 84 美元。航空股受惠於航油成本壓力減輕，中國南方航空大漲 6.85%。同時，避險情緒释放帶動金價上揚，珠峰黃金飆漲 23.29%。相反地，石油股受油價拖累走低，中國石油股份跌逾 3.5%。

針對後市，專家看法保持審慎樂觀。中國銀河證券指出，目前港股的利好主要源於全球資金從高槓桿市場撤出後的再平衡回補，建議關注科技、高股息資產及有色金屬三大主線。