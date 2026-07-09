鉅亨網新聞中心 2026-07-10 00:10

阿里巴巴 (09988-HK) 即將公布 2027 財年首季（2026 年第二季）財報，市場關注各業務表現分化。儘管整體消費需求仍偏弱，但在 AI 帶動下，雲端業務持續高速成長，成為主要成長引擎；核心電商則歷經價格戰與會計調整後，增速雖放緩，但逐步回歸理性成長，轉型成效將成為本次財報焦點。

阿里巴巴Q2財報前瞻：AI雲業務飆45% 電商業務成最大考驗。(圖:shutterstock)

在人工智能浪潮的推動下，阿里雲已成為集團增長的主要引擎。花旗銀行最新發布的分析報告，將阿里巴巴第二季總營收預測小幅上調至 2698 億元 (人民幣，下同)，年增約 8.9%，這一預期高於市場一致預期。

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其中，雲計算業務表現尤為亮眼，收入預測增長率由原先的 40% 上調至 45%，預計單季營收達 484 億元，利潤率亦有望顯著提升至 11.5%。

這一增長背後，是阿里在 AI 產品矩陣與全球基礎設施佈局上的雙管齊下。從備受矚目的視頻生成模型 HappyHorse-1.1，到整合了企業協作 Agent 與執行引擎的統一 AI 矩陣，阿里正加速將技術優勢轉化為商業變現能力。

同時，全球範圍內數據中心的密集擴張，鞏固了其在公有雲市場的龍頭地位。AI 商業化的落實，正在讓雲計算從單純的基礎設施服務，轉型為具備高增長潛力的 AI 生態體系。

商廣告收入面臨短期陣痛

與雲業務的狂奔形成對比，阿里巴巴的核心電商業務在當季承受了壓力。

分析師大幅下調了客戶管理收入（CMR）的預期，預計年減 8.7%。這一數據主要反映了消費需求疲軟的宏觀背景，特別是家電、化妝品等核心品類表現低迷。

此外，6.18 大促期間的反向收入會計處理放大了這一趨勢，導致短期報表呈現出顯著的壓力。

儘管 CMR 受挫，但集團整體電商板塊的盈利能力表現穩定。得益於對即時零售業務（如淘寶閃購）虧損的有效控制，市場預計中國電商集團 EBITA 將維持在人民幣 380 億元左右的水平。

這種獲利穩定性，歸功於阿里正採取更為審慎的經營策略，力求在市場份額與單位經濟效益之間找到平衡。

即時零售競爭格局趨於理性

過去一年，即時零售市場的補貼大戰曾令業界矚目，但隨著監管機制與行業自律的介入，競爭已明顯降溫。

在北京市市場監督管理局的牽頭下，美團、淘寶閃購與京東等主要平台就費率、補貼及服務規範達成共識，競爭軌道已然撥亂反正。

對淘寶閃購而言，第二季已成為其經營目標的轉折點。公司已將重心從盲目補貼擴張，轉向穩定份額與提升業務質效。

目前，日均訂單量雖較去年峰值有所調整，但業務結構趨於健康，未來將更側重於高客單價的本地零售履約，目標在年內實現單店單位經濟效益的月度盈虧平衡。

估值重構反映業務結構深化

值得注意的是，花旗基於分部加總（SOTP）估值法，調整了阿里巴巴的美股及港股目標價，分別下調至 192 美元與 191 港元。這一調整不僅是基於宏觀背景，更核心在於對業務板塊估值乘數的重新審視。

隨著阿里擬將 AIDC 併入中國電商集團，以及將平頭哥芯片業務劃歸雲智能集團，集團內部板塊的運作模式正發生深層次的戰略整合。

雖然目標價調整反映了市場對短期業務波動的謹慎態度，但評級機構普遍維持「買入」評級，顯示市場對阿里在業務結構調整後展現出的長期競爭力抱持信心。

投資者而言，接下來的業績發佈，將是觀察阿里雲業務 AI 盈利兌現、電商板塊盈利能力修復，以及整體業務重組效應的關鍵時刻。