鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-09 14:34

台北股市今 (9) 日盤中雖有記憶體、IC 載板及被動元件類股撑盤，早盤一度攻克 46000 點及月線，但仍不敵權王台積電 (2330-TW) 重挫 2.03%，大盤終場收盤下跌 379.8 點，收在 45354.61 點，市場成交值再萎縮爲 9443.41 億元。電子股今天下跌 0.75% 占大盤成交比重仍高達 80.4%。

〈台股盤後〉反攻月線失利 台積電跌逾2%拖累大盤跌379點收45354點 。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，台股大盤在最後一盤再遭到 529.24 億元的強大賣壓，並摜壓指數高達 153.86 點，迫使大盤跌幅擴大。

‌



7 月 9 日台北匯市一樣弱勢，新台幣兌美元匯價中午暫收 32.136 元、貶值 1.04 角，成交金額 11.9 億美元。

台股大盤指數早盤指數 45805.62 點開出，但也遭逢市場沉重賣壓打壓指數而震盪翻黑，指數最低 43352.41 點，最高 46064.06 點，大盤終場下跌 379.8 點，收在 45354.61 點，市場成交值再萎縮爲 9443.41 億元

資深證券分析師簡伯儀指出，台股集中市場近期出現量能萎縮格局，而在大型颱風巴威逼近同時，更使得買盤縮手，甚至買了也不敢貿然留倉，預判近期台股將維持在震盪格局，但必須留意市場量能否向上擴張。

台股今天強勢族群爲半導體類股、被動元件及記憶體類股，台積電收盤下跌 50 元，收盤報 2415 元，聯發科 (2454-TW) 收盤下跌 70 元，收盤價報 3925 元，國巨 (2327-TW) 以 900 元作收，上漲 9 元。 鴻海 (2317-TW) 收盤報 237.5 元的平盤價。

記憶體族群南亞科 (2408-TW) 收漲停價 435.5 元，成交量放大到 8.33 萬張 。