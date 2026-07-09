〈華德動能訪廠〉拓海外版圖有成 樂估日本電巴市占率上看3成

鉅亨網記者王莞甯 台中 2026-07-09 16:37

車王電 (1533-TW) 轉投資電動巴士廠華德動能 (2237-TW) 董事長蔡裕慶今 (9) 日指出，長期看好電動巴士的發展趨勢，除了台灣市場，也積極拓展海外版圖，以三電系統到營運平台的一體化架構做出競爭差異化，目前在日本的市占率持續擴大中，目標 2030 年挑戰達 32%，並將開始拓展北美市場。

華德動能董事長蔡裕慶。(鉅亨網記者王莞甯攝)

華德動能核心能力涵蓋車輛結構、電子電力系統、車輛控制軟體與測試驗證，並延伸至 VCU、BMS、液冷電池包、雙槍快充系統、車載 HMI、雲端車隊管理和 Level2 自駕系統，形成從三電系統到營運平台的一體化架構。

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蔡裕慶指出，布局已跨出台灣，延伸至日本、越南、美國和墨西哥等地，並與美國 Optimal、日本住友商事集團、日本 NExT-eSolutions 和墨西哥車廠建立合作網絡。

其中，華德動能於 2022 年起將市區公車電動化方案輸出日本九州，2024 年再進軍東京，並規劃 2027 年拓展至神戶和岡山，樂觀預期於 2030 年在日本市占達 32%。

蔡裕慶強調，客戶來看廠時驚訝華德動能的車電整合和整車製造「就是他們要的」，因此，在日本市場快速打開能見度，顯示資通訊整合、能源管理與遠端監控能力，已逐步獲得海外市場認同。

據 Marketsand Markets 預估，全球電動巴士市場規模將由 2025 年的 238 億美元成長至 2032 年的 596 億美元，年複合成長率達 14%；國內方面，交通部「2030 年客運車輛電動化推動計畫」總經費達 643.27 億元，目標 2030 年市區公車全面電動化。