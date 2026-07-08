鉅亨網記者劉玟妤 台北
台股今 (8) 日高檔震盪，早盤最高衝上 45837.12 點，盤中一度翻黑跌至 45036.64 點，高低震盪 800 點，不過台積電於尾盤救場，在 4833 張買單助攻下，帶動大盤終場漲 255.3 點或 0.56%，收 45734.41 點，幾乎攻克月線 45762 點，成交量 9583.47 億元。
電子權值股今天漲跌互現，台積電 (2330-TW) 早盤以 2445 元開高後，於平盤附近遊走，不過尾盤湧入 4833 張買單，終場漲 25 元或 1.02%，收 2465 元。聯電 (2303-TW) 漲勢凌厲，大漲逾半根停板，廣達 (2382-TW) 漲逾 1%，鴻海 (2317-TW) 則小漲 0.21%。
不過早盤表現亮眼的台達電 (2308-TW) 盤中翻黑，終場跌 0.26%，聯發科 (2454-TW) 跌 0.87%，日月光 (3711-TW) 跌幅最為沈重，跌近 4%。
台塑四寶中的南亞 (1303-TW) 今日除息，除息參考價 165.5 元，早盤以 167.5 元開高秒填息，盤中更亮燈漲停鎖住 182 元，帶動台化 (1326-TW)、台塑化 (6505-TW) 漲逾 2%，台塑 (1301-TW) 漲逾 1%。
光通訊族群今天抱團走揚，聯亞 (3081-TW) 強攻漲停，上詮 (3363-TW) 漲逾半根停板，波若威 (3163-TW)、光環 (3234-TW)、前鼎 (4908-TW) 漲逾 4%，統新 (6426-TW) 漲逾 3%，華星光 (4979-TW) 也有超過 1% 漲幅。
PCB 族群今天也是盤面亮點，ABF 載板三雄皆上揚，景碩 (3189-TW) 亮燈漲停鎖住 755 元，南電 (8046-TW) 漲逾半根停板，欣興 (3037-TW) 漲逾 2%。另外，台燿 (6274-TW) 漲逾 4%，聯茂 (6213-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW) 漲逾 3%，華通 (2313-TW) 漲逾 2%，台光電 (2383-TW)、金像電 (2368-TW) 漲逾 1%。
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