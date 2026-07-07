鉅亨網記者彭昱文 台北
台股今 (7) 日受到 Nasdaq 期指走跌、日韓股市下挫，盤中電子股賣壓湧現急殺，加權指數開高走低，收盤下跌 1077.28 點或 2.31%，摜破月線收 45479.11 點，成交金額 1.17 兆元，在電子股走跌下，生技、金融族群成為資金避風港，相對抗跌。
台積電 (2330-TW) 午後翻黑，跌 20 元或 0.8%，收在最低價 2440 元，聯發科 (2454-TW) 下跌 1.7%，台達電 (2308-TW) 則跌逾半根停板，再度失守 2000 元大關，鴻海 (2317-TW) 跌 2%，日月光投控 (3711-TW)、台光電 (2383-TW) 跌 4%，南亞 (1303-TW)、穎崴 (6515-TW)、景碩 (3189-TW)、致茂 (2360-TW) 也收跌停。
被動元件族群成災區，國巨 *(2327-TW)、華新科 (2492-TW)、禾伸堂 (3026-TW) 均亮燈跌停，大毅 (2478-TW)、日電貿 (3090-TW)、興勤 (2428-TW)、光頡 (3624-TW)、金山電 (8042-TW) 等均跌停，穩得 (6761-TW)、立隆電 (2472-TW)、鈞寶 (6155-TW)、蜜望實 (8043-TW)、立敦 (6175-TW)、越峰 (8121-TW) 等跌 8%。
不過，川湖 (2059-TW) 逆勢上漲 6%，貿聯 - KY(3665-TW)、瑞昱 (2379-TW) 也收紅，均是盤面上少數有撐的電子指標；而生技族群今日無懼大盤重挫，股價表現續強，康霈 *(6919-TW) 收漲停，藥華藥 (6446-TW) 漲逾 3%；金控股同樣抗跌，國票金 (2882-TW)、凱基金 (2883-TW) 漲 3%，元大金 (2885-TW) 漲 2%。
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