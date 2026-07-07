台股今 (7) 日受到 Nasdaq 期指走跌、日韓股市下挫，盤中電子股賣壓湧現急殺，加權指數開高走低，收盤下跌 1077.28 點或 2.31%，摜破月線收 45479.11 點，成交金額 1.17 兆元，在電子股走跌下，生技、金融族群成為資金避風港，相對抗跌。