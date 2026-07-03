台股今 (3) 日早盤在台積電開低下，一度大跌逾 800 點，不過盤中塑化、紡織及貨櫃三雄等傳產逆勢走揚，帶動大盤於午盤翻紅急拉逾 900 點，盤中最高漲至 46948.83 點，終場漲 36.46 點或 0.08%，收 46780.62 點，4 萬 6 及 5 日線失而復得，成交量 1.02 兆元。周線翻紅，單周大漲 2208.86 點