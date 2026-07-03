鉅亨網記者劉玟妤 台北
台股今 (3) 日早盤在台積電開低下，一度大跌逾 800 點，不過盤中塑化、紡織及貨櫃三雄等傳產逆勢走揚，帶動大盤於午盤翻紅急拉逾 900 點，盤中最高漲至 46948.83 點，終場漲 36.46 點或 0.08%，收 46780.62 點，4 萬 6 及 5 日線失而復得，成交量 1.02 兆元。周線翻紅，單周大漲 2208.86 點
美股費半紙書昨 (2) 日下跌 727.06 點，跌逾 5%，台積電 ADR(TSM-US) 也跌 2.27%，台積電 (2330-TW) 今日表現也受影響，早盤以 2415 元開低，不過盤中跌幅收斂，終場跌 20 元或 0.81%，收 2445 元。
其他電子權值股則漲跌互現，台達電 (2308-TW) 漲勢最為凌厲，大漲逾半根停板，聯電 (2303-TW) 則漲逾 3%，廣達 (2382-TW) 漲逾 2%，鴻海 (2317-TW) 小漲 0.63%。不過聯發科 (2454-TW) 及日月光 (3711-TW) 則臉綠，分別跌逾 3% 及 5%。
貨櫃三雄表現亮眼，長榮 (2603-TW) 漲逾半根停板，萬海 (2615-TW) 漲逾 4%，陽明 (2609-TW) 漲逾 2%。在貨櫃三雄領軍下，航運族群今天也紅通通，台船 (2208-TW) 亮燈漲停，新興 (2605-TW) 漲逾半根停板，志信 (2611-TW) 漲逾 4%，慧洋 - KY(2637-TW)、中航 (2612-TW)、四維航 (5608-TW)、裕民 (2606-TW) 漲逾 3%。
塑化族群今天漲勢同樣凌厲，多檔亮紅燈，再生 - KY(1337-TW)、聯成 (1313-TW)、勝悅 - KY(1340-TW)、台聚 (1304-TW)、中石化 (1314-TW)、台達化 (1309-TW)、台化 (1326-TW) 亞聚 (1308-TW)、台苯 (1310-TW) 皆強攻漲停。另外，華夏 (1305-TW) 漲逾半根停板，台塑 (1301-TW)、國喬 (1312-TW) 漲逾 4%。
紡織類股也全面噴出，南緯 (1467-TW)、新纖 (1409-TW)、力鵬 (1447-TW)、弘裕 (1474-TW)、集盛 (1455-TW) 皆亮紅燈，宏遠 (1460-TW)、福懋 (1434-TW)、宏益 (1452-TW) 皆漲逾半根停板。
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